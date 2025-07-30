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У Франківську протестують проти закону, який обмежує повноваження НАБУ та САП ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську протестують проти закону, який обмежує повноваження НАБУ та САП ФОТО/ВІДЕО

Автор: Петро Якимчук
30/07/2025 20:33
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Сьогодні, 30 липня, у Івано-Франківську перед адмінбудівлею вчергове відбувається протест проти скандального закону №4555, пише Правда ІФ

Протестуючі з плакатами на вулиці.
У Франківську протестують проти закону №4555

Своїми лозунгами на картонках франківці стверджують, що прийнятий закон викликає велике занепокоєння ролі держави на міжнародній арені та відтягує вступ України до ЄС, наближаючи до “диктаторських законів” за президентства Януковича.

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Чому протестують?

Законопроект №12414, ухвалений Верховною Радою 22 липня, підпорядковує НАБУ і САП Генеральному прокурору, що суперечить принципам незалежності антикорупційної інфраструктури. Того ж дня закон оперативно підписав президент Володимир Зеленський — попри обурення з боку громадськості, експертного середовища, міжнародних партнерів та Єврокомісії.

Активісти скандують: незалежність НАБУ і САП

Основні вимоги учасників протесту:

  • Повне скасування закону №4555;
  • Ухвалення альтернативного законопроєкту (№13531 або президентського №13533), який відновлює незалежність НАБУ і САП;
  • Виконання публічної обіцянки Президента, який пообіцяв виправити ситуацію на найближчому засіданні парламенту (заплановане на 31 липня);
  • Призначення директора Бюро економічної безпеки на основі результатів відкритого конкурсу.

Організатори мирних акцій наголошують:

«Лише в умовах справжньої незалежності антикорупційних структур можливі довіра до держави, покарання корумпованих чиновників і поступ у євроінтеграції України»

Протест молоді в Україні з плакатами.
Протест проти корупції в Україні з плакатами.
Люди на демонстрації з плакатами проти корупції.
Протест з плакатами проти корупції в Україні.
Протест на площі: люди з плакатами.
Люди на протесті, тримають плакати з вимогами.
Люди з плакатами на демонстрації в Україні.
Люди збираються перед будівлею, знімається інтерв'ю.