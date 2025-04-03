“Мандрівники”, які планували через Чорногірський хребет перетнути держкордон, блукали Прикарпаттям шість діб. ФОТО. ВІДЕО

Прикордонники Чернівецького загону та оператор телефонної «гарячої лінії» Держприкордонслужби України врятували життя мешканцю Дніпропетровської області. Пошукова операція тривала 7 годин.

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Пише Правда.іф.

“1-го квітня о 4-й годині ранку на телефонну «гарячу лінію» Держприкордонслужби надійшов дзвінок від батька 21-річного жителя Дніпропетровщини. Чоловік повідомив, що син разом з двома невідомими чоловіками 27 березня виїхав з міста Івано-Франківськ у напрямку села Татарів. Він сказав, що група перебуває у горах на території Верховинського району Івано-Франківської області”, – йдеться у дописі.

За планом чоловіки мали пішки подолати 60 кілометрів через Чорногірський хребет та незаконно перетнути кордон з Румунією.

Також він розповів, що їхня подорож вже триває шосту добу, але через слабкість син більше не може пересуватися та просить надати допомогу.

Через 7 годин пошукових дій знесиленого чоловіка відшукали прикордонники відділу «Шибени» завдяки слідам на снігу, що залишили правопорушники. Юнак повідомив, що спільники залишили його одного у горах чекати на допомогу, а самі далі попрямували у напрямку українсько-румунського кордону.

Охоронці кордону доставили «незаконного мандрівника» до прикордонного підрозділу, надали домедичну допомогу та нагодували. Згодом було затримано і двох спільників, які виявилися мешканцями Миколаївської та Кіровоградської областей віком 32 і 44 роки.

Наразі життю та здоров’ю «незаконних туристів» нічого не загрожує.

Стосовно порушників кордону складено матеріали за ст.204-1 КУпАП.