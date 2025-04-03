На Івано-Франківщині зустріли “на щиті” полеглого воїна Андрія Луцика

3 квітня в Делятині на колінах зустріли скорботний кортеж із тілом загиблого військовослужбовця із Львівщини Андрія Луцика.

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Повідомляє Делятинська територіальна громада, передає Правда.іф

Читання Псалтиру розпочнеться сьогодні о 17.00 год в домі сестри воїна Ольги по вул. Прут.

Чин Похорону розпочнеться завтра, 4 квітня о 12.00 год.

Скорботна процесія вирушить до храму УГКЦ «Різдва Пресвятої Богородиці» в селищі Делятин, далі на кладовище по вул. Шевелівка