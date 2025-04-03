Психологиня розповість іванофранківцям, як стосунки з батьками впливають на доросле життя

У Івано-Франківську 5 квітня проведуть безоплатний тренінг «Як стосунки з батьками впливають на доросле життя?».

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Психологиня Катерина Скрипниченко допоможе містянам розібратися з емоціями та поділиться дієвими інструментами для внутрішньої гармонії. Захід організовує місцевий Гончаренко центр.

За словами директорки центру Оксани Кузьменко, на тренінгу франківці дізнаються, як дитячий досвід формує їхні звички, самооцінку та моделі поведінки в дорослому віці. Психологиня пояснить, як розпізнати незакриті гештальти, опрацювати травматичний досвід і побудувати здоровіші взаємини з близькими.

«Наші стосунки з батьками — це перший і найважливіший сценарій, який впливає на подальше життя. Якщо ми не розуміємо своїх емоційних реакцій або відчуваємо напругу у спілкуванні з рідними, варто зупинитися і розібратися в цьому. Під час тренінгу я розповім, як виявити приховані тригери, встановити здорові межі та знайти внутрішню рівновагу», — зазначають у Гончаренко центр Івано-Франківськ.

Тренінг проведуть 5 квітня о 16:00 на базі місцевого Гончаренко центру, що на вулиці Незалежності, 113. Участь у тренінгу безоплатна, але необхідна попередня реєстрація за цим посиланням.

Захід розрахований на дорослих, які хочуть краще розуміти себе, покращити взаємини з рідними та навчитися ефективно опрацьовувати емоції.