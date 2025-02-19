Марцінків підтримав Зеленського на тлі критичної заяви Трампа

Сьогодні українці мають бути єдині як ніколи, щоб витримати, встояти та підтримувати Збройні сили України.

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На цьому наголосив міський голова Руслан Марцінків під час відеозвернення, пише Правда.

«Я зазвичай уникаю коментування міжнародної політики, але цього разу хочу висловити свою думку. Ми можемо мати різні погляди на президента, на політику чи на дії щодо місцевого самоврядування, але ніхто не має права принижувати Україну через зневагу до глави держави. Я солідарний у тому, що дії москви та деякі заяви керівництва США є принизливими для України та її президента. До різних ініціатив можна ставитися по-різному, але факт залишається фактом: президент – це символ української держави. Тому ми маємо зберігати єдність і витримку, щоб подолати цю ситуацію. Те, що відбувається, – це фарс і намагання послабити Україну. Закликаю всіх максимально підтримувати Збройні сили, адже ми всі в одному човні»**, – зазначив Марцінків.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з журналістами у своєму маєтку Мар-а-Лаго на тлі перемовин США та Росії у Саудівській Аравії заявив про «вимогу» проведення виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського.

На одне з запитань Трамп відповів, що рівень підтримки Зеленського становить лише 4%, проте не навів жодних підтверджень своїх слів.

«Хіба українці не повинні запитати себе: минуло вже багато часу з моменту останніх виборів? Це не вимога Росії, це моя думка, і її поділяють багато інших країн», – сказав Трамп.

Водночас він додав, що особисто прихильно ставиться до Зеленського.

«Він хороший, але це не має значення. Мене цікавить результат. У нього є лідерські якості, проте він дозволив війні тривати, хоча вона навіть не мала б початися, навіть без участі Сполучених Штатів», – додав Трамп.

До слова, згідно з останніми даними Київського міжнародного інституту соціології, рівень довіри до президента Зеленського серед українців становить 57%, що на 5% більше у порівнянні з груднем 2024 року.