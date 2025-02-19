53-річний водій автомобіля BMW спричинив ДТП на вулиці Вовчинецькій

Патрульні склали два протоколи на водія, який вчинив автопригоду

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Вночі екіпаж патрульних отримав повідомлення про ДТП на вулиці Вовчинецькій, повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області.

“Оперативно прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що 53-річний водій автомобіля BMW, не був уважний за кермом, не стежив за дорожньою обстановкою та не дотримався безпечного бокового інтервалу внаслідок чого скоїв зіткнення з автомобілем Hyundai. На щастя, ніхто не постраждав”, – йдеться у дописі.

Водій BMW мав явні ознаки алкогольного сп’яніння та погодився пройти освідування на місці. Результат — 1.99 проміле алкоголю у крові.

На нього патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.