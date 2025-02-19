Ледь не втопився: прикарпатець намагався перепливти Тису, аби потрапити до Румунії

27-річний житель Івано-Франківщини намагався перепливти річку Тиса, що на Закарпатті, аби незаконно потрапити до Румунії. Його знайшли прикордонники Мукачівського загону.

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Про це інформують на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Там повідомили, що чоловіка знайшли опівночі 19 лютого за 10 метрів до державного кордону.

“Прикарпатець заплутався у малопомітних загородженнях, коли виліз з води та вирішив повернутися назад в бік України. Від переохолодження чоловік ледь міг розмовляти. Його доставили у підрозділ, надали можливість переодягнутися та напоїли гарячим чаєм”, — йдеться у повідомленні.

Зі слів затриманого, він хотів потрапити в Румунію, і для цього знайшов переправників, які за 9 000 доларів обіцяли допомогти йому. Чоловіка запевнили, що перетинання кордону буде безпечним, однак йому доведеться перепливати Тису. Під час подолання загороджувального паркану чоловік порізав руки, але продовжив рухатися до річки.

“Попри невміння плавати, він все ж поліз у воду. Стрімка течія миттєво збила його з ніг, підхопила і понесла в невідомому напрямку. У такий спосіб чоловік проплив 50 метрів і зміг вилізти на берег. У темряві він потрапив у загородження, з яких не зміг вибратися самотужки”, — написали в ДПСУ.

Прикордонники вже встановили причетних до переправлення прикарпатця через кордон. На них чекає кримінальна відповідальність, додали у відомстві.