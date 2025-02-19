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На Запоріжжі загинув прикарпатець Депутат Василь

Автор: Lilia
19/02/2025 14:27
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Захищаючи Україну від ворога, загинув прикарпатець Василь Депутат, із села Вільшаниця Тисменицької громади.

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Пише Правда.іф з посиланням на Тисменицьку міську раду.

Депутат Василь Ярославович народився 24.03.1972 року. У 2022 році став на захист нашої держави. Був молодшим сержантом, командиром 3 стрілецького відділення в/ч А7127.

Загинув 16.02.2025 року внаслідок обстрілу ворогом у Запорізькій області.

Завтра, 20 лютого, орієнтовно о 13:40 год. траурний кортеж з тілом загиблого Василя Депутата прибуде у село Вільшаниця.

Маршрут: м. Івано-Франківськ (час 13:00) – м.Тисмениця (приблизний час 13:20 год.) – с. Клубівці – с. Вільшаниця.

Панахида за полеглим відбудеться завтра, 20 лютого, в домі загиблого о 18:00 год.

Чин похорону у п’ятницю, 21 лютого, об 11:00 год.

Вічна пам’ять і слава захисникові України!