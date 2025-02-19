На Запоріжжі загинув прикарпатець Депутат Василь

Захищаючи Україну від ворога, загинув прикарпатець Василь Депутат, із села Вільшаниця Тисменицької громади.

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Пише Правда.іф з посиланням на Тисменицьку міську раду.

Депутат Василь Ярославович народився 24.03.1972 року. У 2022 році став на захист нашої держави. Був молодшим сержантом, командиром 3 стрілецького відділення в/ч А7127.

Загинув 16.02.2025 року внаслідок обстрілу ворогом у Запорізькій області.