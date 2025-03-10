Маркувальне обладнання G&G – якість без компромісів

Досвід роботи багатьох підприємств України показує, що не можна недооцінювати важливість надійного маркувального обладнання. Особливо це очевидно під час виходу з ладу маркувальної системи, коли зупиняється весь виробничий процес.

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Причин поломок обладнання може бути безліч, і серед них – «механічне старіння», низький рівень компетентності та навченості персоналу, що обслуговує, а також невисока надійність обладнання. Однак сміємо вас запевнити: цього можна уникнути!

Чинники вибору маркувального обладнання:

Технологічний процес підприємств будь-якої галузі (харчової, хімічної, кабельно-трубної тощо) вимагає впровадження та використання систем маркування. Єдине, що обов’язково – правильний підхід до підбору такого обладнання. Це необхідно для забезпечення максимальної продуктивності з врахуванням специфіки умов роботи. Іноді потрібна навіть інсталяція обладнання у цехах з агресивними умовами, наприклад: на хімічних підприємствах, цементних заводах, пивоварнях, тощо).

Економічність та універсальність

Бренд маркувального обладнання G&G (КНР) щороку розробляє та впроваджує у виробництво нові маркувальні системи. Однією з таких новинок є серія GG-HH1001-B. Ця нова лінійка маркувальних принтерів розроблена на основі перевіреної платформи TIJ (термоструменевий друк), яка зарекомендувала себе з найкращого боку, що підтверджено об’ємами продажів на міжнародному ринку.

В основі системи лежить технологія безперервного термоструминного друку – TIJ. Принтери цієї серії розроблені для тих випадків, коли пріоритетною стає саме надійність маркування.

Додаткова та дуже важлива перевага серії – економічність. Всі моделі являються універсальними та відповідають різним стандартам замовників: вони надійні, гнучкі, а також прості в роботі.

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Короткі характеристики:

висота друку до 12,7 мм;

Touch screen екран для управління маркіратором;

друк від 1 до 5 рядків із можливістю «міксу» шрифтів;

надійне маркування на різних поверхнях за рахунок якісного чорнила.

Надійність

У ролі друкуючої голівки, та навіть більше – самої чорнильної системи, виступає чорнильний. Це забезпечує впевнений запуск навіть після тривалого простою принтера. Дотримання повної гігієни виробництва при заміні ємностей із витратними матеріалами.

Гнучкість

Якісний корпус маркіратора дає оператору можливість працювати з принтером майже у всіх типах виробничих середовищ. Багатомовний інтуїтивний інтерфейс користувача (UI).

Легкість у використанні

Проста інсталяція. Надійна чорнильна система, яка не забруднює виробниче середовище. Опція промивки сопел картриджу – стандарт в промисловості для виконання гарантованого запуску обладнання.

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