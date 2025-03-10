Прикарпатські спортсмени перемогли на всеукраїнських змаганнях

На юніорському чемпіонаті України з вільної боротьби в Чернівцях прикарпатські спортсмени в другий день змагань вибороли 5 золотих, 1 срібну та 2 бронзові медалі.

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Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Серед переможців — Соломія Петрів (69 кг), Христина Демчук (73 кг), Роберт Алоєв (51 кг), Зураб Алоєв (60 кг) та Ігор Олійник (71 кг), які тренуються під керівництвом Юрія Кірілова та Івана Курилюка.

У VII літній Гімназіаді України з вільної боротьби у Львові змагались понад 400 учасників із 22 областей. Представники Івано-Франківщини здобули шість золотих, чотири срібних і п’ять бронзових нагород. Високий рівень підготовки продемонстрували вихованці борцівських клубів «Сокіл», «Атлант», «Прайд», «Кузня чемпіонів» та Коломийської ДЮСШ, яких тренують, зокрема, Євген Боднарук, Андрій Микитин, Володимир Питлюкта.

На чемпіонаті України з дзюдо U-21 в Ужгороді Володимир Свідрак з Прикарпаття став срібним призером та виконав норматив майстра спорту України, а Діана Луцяк (+78 кг) виборола бронзову нагороду. Обоє спортсменів тренуються під керівництвом Євгена Боднарука, Андрія Микитина та Володимира Питлюка.