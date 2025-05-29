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Маск оголосив про звільнення з адміністрації Трампа
Диван на коліщатках в темній вітальні

Маск оголосив про звільнення з адміністрації Трампа

Автор: Олег Мамчур
29/05/2025 22:51
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Американський бізнесмен Ілон Маск залишає посаду голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE).

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Він повідомив про це на платформі X.

«Оскільки мій запланований термін як спеціального державного службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Дональду Трампу за можливість скоротити витрати. Місія DOGE згодом тільки зміцнюватиметься, оскільки вона стане способом життя всього уряду», – написав Маск.

Співробітник Білого дому у коментарі AP підтвердив, Маск йде.

Як пише Fox News, Дональд Трамп підписав указ про створення DOGE після своєї інавгурації у січні. Маск був прийнятий на роботу як «спеціальний державний службовець» – посада, створена Конгресом США в 1962 році і яка дозволяє виконавчій або законодавчій владі наймати тимчасових співробітників для реалізації конкретних короткострокових ініціатив.

130-денний термін роботи Маска, що починається в день інавгурації, мав закінчитися 30 травня. Сама організація DOGE також тимчасова і буде розпущена 4 липня 2026 року, згідно з указом Трампа.

Маск, найбагатша людина у світі, є генеральним директором Tesla, SpaceX та стартапа xAI. Цього тижня він сказав, що планує більше зосередитись на своєму бізнесі.

Нагадаємо, наприкінці квітня Маск обіцяв інвесторам Tesla, що приділятиме значно менше часу своїй роботі в Білому домі та значно більше часу компанії, чистий прибуток якої знизився.