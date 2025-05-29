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В Івано-Франківську біля парку Хоткевича планують звести ЖК на 150 квартир
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську біля парку Хоткевича планують звести ЖК на 150 квартир

Автор: Олег Мамчур
29/05/2025 22:20
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В Івано-Франківську на вулиці Селянській зведуть трисекційні багатоповерхівки з підземним паркінгом, розраховані на 300 мешканців.

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Йдеться про територію, площею пів гектара, поблизу парку ім. Гната Хоткевича, де зараз розташовані 5 приватних будинків та 4 господарські будівлі, пише ZAXID.NET.

Проєктом детального плану, оприлюдненому Івано-Франківської міськрадою 28 травня, на вул. Селянській передбачено будівництво багатоквартирних житлових будинків (3 секції), заввишки 4-8 поверхів з об’єктами громадського призначення.

В Івано-Франківську біля парку Хоткевича планують звести ЖК на 150 квартир

Загальна кількість квартир – 150, а висота будівель не повинна перевищувати 30 м. Також у новому ЖК запланований підземний паркінг на 106 автомобілів, дитячий, відпочинковий та спортивний майданчик.

До багатоповерхівок вестиме нова дорога, шириною 6 м, і тротуари, три метри завширшки. На верхніх поверхах планують створити зелені зони, також передбачено підземний спосіб збирання побутових відходів.

Громадські слухання проєкту ДПТ відбудуться 13 червня. Після цього його мають розглянути на засіданні архітектурно-містобудівельної ради та затвердити на сесії.