У росії загинув майор, причетний до бомбардувань Маріуполя

У російському Ставрополі внаслідок вибуху гранати загинув перший заступник мера та колишній учасник війни проти України Заур Гурцієв. У 2022 році він керував повітряною частиною боїв за Маріуполь.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомляє «Агентство» та інші російські ЗМІ.

Вибух стався сьогодні вночі поряд із багатоповерховим будинком. Внаслідок цього загинули двоє чоловіків, один з яких – Гурцієв.

Російські правоохоронці, як повідомляється, «розглядаються усі версії, включаючи організацію теракту за участю нацистів з України».

Гурцієв керував бомбардуванням Маріуполя на початку повномасштабної війни. На сайті проєкту «Час героїв», де є інформація про учасників війни проти України, йдеться, що Гурцієв «впровадив свої напрацювання в технологію наведення ракет на ціль, що дозволило в рази збільшити їхню точність та ефективність, у тому числі вразити базу постачання «Азова».

Як пишуть «Важливі історії», з 2019 року Гурцієв очолював центр бойового управління (і взаємодії авіації із сухопутними військами) армії Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони.

Також він нагороджений орденом «За військові заслуги» за участь у боях за Авдіївку на Донеччині.