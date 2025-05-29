Франківська веслувальниця Ірина Федорів виборола два срібла на етапі Кубка світу

Ірина Федорів привезла дві срібні нагороди з етапу Кубка світу з веслування на байдарках і каное та параканое у Познані (Польща). Змагання проходили з 22 по 25 травня.

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Про це повідомляють у департаменті молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міськради.

Перше срібло Ірина Федорів здобула у змаганнях каное-двійок (С-2) на дистанції 200 метрів.

Друга срібна медаль, виборена в індивідуальному заїзді (С-1) на тій самій дистанції 200 метрів, має особливе значення.

У фіналі Ірина Федорів випередила Людмилу Лузан, імениту українську веслувальницю з Івано-Франківська, дворазову олімпійську чемпіонку та триразову чемпіонку світу.