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У Франківську нетверезий водій наїхав на електроопору

Автор: Оксана Марушкевич
29/05/2025 20:42
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Патрульні склали адмінматеріали на водія з ознаками спʼяніння, що пошкодив комунальне майно.

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Повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

“Учора патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Ольги Рошкевич. Екіпаж, що прибув на місце пригоди встановив: 32-річний водій автомобіля ВАЗ не дотримався безпечного швидкісного режиму, не був уважним за кермом та допустив наїзд на електроопору.

Спілкуючись з водієм патрульні помітили ознаки спʼяніння. Водій пройти освідування на стан спʼяніння відмовився”, – йдеться у дописі.

До того ж, водій не мав полісу обов’язково страхування.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння ) та за ст. 126 (Керування транспортним засобами без відповідних документів) КУпАП.

Водії, будьте відповідальними та неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху.