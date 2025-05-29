У Франківську нетверезий водій наїхав на електроопору

Патрульні склали адмінматеріали на водія з ознаками спʼяніння, що пошкодив комунальне майно.

Повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

“Учора патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Ольги Рошкевич. Екіпаж, що прибув на місце пригоди встановив: 32-річний водій автомобіля ВАЗ не дотримався безпечного швидкісного режиму, не був уважним за кермом та допустив наїзд на електроопору.

Спілкуючись з водієм патрульні помітили ознаки спʼяніння. Водій пройти освідування на стан спʼяніння відмовився”, – йдеться у дописі.