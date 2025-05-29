На Прикарпатті судитимуть майстра лісу за службову недбалість

Прокурори Косівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно майстра лісу одного з районних лісгоспів Верховини за фактом службової недбалості.

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Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі, пише Правда.

Слідством встановили, що майстер лісу неналежно виконував свої службові обов’язки щодо охорони лісу. Він не здійснював належним чином обхід закріпленої за ним території та не виявляв незаконні порубки лісу.

Унаслідок службової недбалості заподіяли шкоду навколишньому природному середовищу на 160 тисяч гривень.

У ході досудового розслідування обвинувачений добровільно відшкодував збитки в повному обсязі.

Вказують, що обвинувальний акт скерували на розгляд суду.