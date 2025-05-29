Чи буде рекордна спека влітку: погода в Україні

Середня температура повітря влітку очікується трохи вищою за норму. Найспекотніше, ймовірно, як і зазвичай, буде у липні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на метеоролога Ігоря Кібальчича.

Метеоролог зауважив, що на більшій частині України вже почалося метеорологічне (кліматичне) літо. Виняток – лише західні області, де ще триває період аномально холодної погоди.

Погода на червень

Як показує статистика останніх років, червень позиціюється як помірно теплий місяць з достатньою кількістю опадів. Очікується, що цього року він буде теплим, із середньомісячною температурою в межах +18 – +23 градусів. Це на 0,5 – 1,8 градуса вище за норму.

Кількість опадів прогнозується в межах норми, подекуди на Заході й Півночі на 20 – 40 % менше за норму.

Рекордної спеки в червні не передбачається, але повторюваність небезпечних погодних явищ, таких як сильні зливи, град і шквали, може бути досить високою,– наголосив Ігор Кібальчич.

Додав, що варто уважно стежити за прогнозами й оперативними штормовими попередженнями від офіційних джерел.

Погода на липень

Метеоролог зауважив, що у липні, традиційно, найчастіше спостерігаються найспекотніші дні, коли денна температура повітря сягає +35 градусів і вище, а вночі не опускається нижче за +20 градусів (так звані тропічні ночі).

Цей рік також не буде винятком. Найбільш ймовірний період із денною температурою понад +30 градусів очікується в другій половині місяця,

– зазначив Кібальчич.

Цікаво, що подібні показники вже практично є нормою для нашого регіону. А тривалі хвилі спеки стають дедалі більше екстремальними, особливо в південних, центральних і східних областях.

За прогнозом Кібальчича, кількість опадів у липні може бути дещо нижчою за норму. Через це існують ризики виникнення природних пожеж і розвитку ґрунтової посухи в деяких областях України. Середня температура липня прогнозується вищою за норму на 0,7 – 2,0 градуси. Вона коливатиметься в межах +20 – +25 градусів.

Погода на серпень

У серпні спека очікується на більшій частині території України, особливо в першій половині місяця. Метеоролог зауважив, що в цей період зазвичай спостерігаються місцеві синоптичні процеси й панування тропічних і субтропічних повітряних мас, що мають пустельне походження (із північних районів Африки або Середньої Азії).

Тому температурний фон, з великою ймовірністю, перевищуватиме норму на 2,0 – 2,5 градуса. Втім, рекордів спеки, подібних до тих, що фіксувалися торік, наразі не передбачається,– зазначив Кібальчич.

До речі, очікується, що кількість опадів буде традиційно меншою за норму, особливо на Лівобережжі, де існують ризики розвитку тривалої посухи.

Метеоролог підсумував, що середня літня температура у 2025 році прогнозується вищою за кліматичну норму приблизно на 1,1 – 2,5 градуси. Однак, жоден із місяців не стане рекордно спекотним, адже наразі немає передумов для цього.

Опади будуть розподілятися територією України нерівномірно, подекуди фіксуватимуться сильні зливи, і загалом літній сезон відзначиться підвищеною грозовою діяльністю й частішими випадками небезпечних і стихійних погодних явищ конвективного походження.