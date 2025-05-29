Франківський виш долучився до держпроєкту повернення коштів дітям ветеранів

Університет Короля Данила долучився до експериментального проєкту щодо надання державної допомоги на навчання дітям деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, інформує Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Відтепер студенти Фахового коледжу УКД та Університету Короля Данила можуть отримати компенсацію за рік навчання.

Така державна допомога надається разово впродовж тривалості експериментального проєкту у 2024/25 або 2025/26 навчальному році здобувачам фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за власні кошти, незалежно від раніше здобутого ними рівня освіти.

Правом на отримання компенсації можуть скористатися діти, які мають статус члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України відповідно до частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; діти осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 11-16 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; діти учасників бойових дій, визначених у пунктах 19-25 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; діти осіб, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»; діти осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей»; діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».