На Прикарпатті попутник намагався зґвалтувати водійку і викрав її автомобіль

Нещодавно Долинський районний суд виніс вирок місцевому мешканцю за незаконне заволодіння транспортним засобом.

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Як йдеться в матеріалах справи, 20 серпня 2022 року близько 21:30 год потерпіла на своєму автомобілі Chevrolet Aveo червоного кольору поверталась з с. Гошів від знайомих, пише Галицький Кореспондент.

Їдучи ґрунтовою дорогою, яка проходить біля місцевого кладовища, вона побачила на дорозі невідомого чоловіка, який помахом руки зупиняв автомобіль. Вона зупинилась і той попросив підвезти його до центральної дороги. Обвинувачений сів на переднє пасажирське крісло і вони продовжили рух, розмовляючи між собою.

Потерпіла зауважила, що пасажир був збуджений і від нього було чути запах спиртного. Через певний проміжок часу обвинувачений схопив її за праву руку та наказав зупинитись. Внаслідок цього автомобіль з’їхав з дороги у рів.

Після цього обвинувачений запропонував зайнятись з ним оральним сексом, на що вона категорично відмовилась. Побачивши агресивну поведінку чоловіка, водійка відкрила двері і намагалась втекти, однак пасажир її спіймав. Він потягнув її до автомобіля, заштовхав у салон, зняв одяг та нижню білизну і намагався вступити з нею у статевий акт. Однак через фізіологічні проблеми не зміг цього зробити. Після цього обвинувачений сів за кермо, потягнув жінку за голову і змусив зайнятись з ним оральним сексом.

Згодом біля водонапірної станції жінці вдалося втекти з автомобіля та сховатись на кладовищі. Там вона пробула до ранку. Її рюкзак та телефон через день знайшли працівники поліції біля місцевого кладовища. Однак автомобіля там не було. Його знайшли за кущами, приблизно за 50 метрів від будівлі водонапірної станції. Він був зачинений і ключів не було.

Потерпіла просила судити обвинуваченого згідно з законом. У зв’язку з добровільним відшкодуванням обвинуваченим заподіяної матеріальної шкоди, просить стягнути з нього на її користь 120 000 грн моральної шкоди та 8 000 грн витрат за надання правової допомоги адвокатом.

Обвинувачений пояснив у суді, що в нього виник конфлікт з потерпілою після цього він відігнав її автомобіль до водонапірної станції і забрав ключі. Наступного дня вирішив його перегнати в інше місце, аби не перекривати під’їзну дорогу до станції.

Також він просив суд врахувати те, що має інвалідність ІІІ групи і з вересня 2023 року по вересень 2024 року брав участь у збройній відсічі російської федерації під час якої отримав контузію. Обвинувачений заявив, що цивільний позов потерпілої не визнає, оскільки будь-якої моральної шкоди він їй не заподіяв.

Дослідивши усі матеріали справи, суд визнав обвинуваченого винним і призначив 3 роки позбавлення волі. Однак реальний термін покарання замінили на 1 рік умовного.

Цивільний позов потерпілої до обвинуваченого про відшкодування моральної шкоди суд задовольнив частково. Зокрема, з обвинуваченого вирішили стягнути 8 000 грн витрат за надання правової допомоги та 28 000 грн моральної шкоди.