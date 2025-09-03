ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Маслопрес: назначение, виды и преимущества использования
Автор: Олег Мамчур
03/09/2025 12:18
Маслопрес — это специализированное оборудование, предназначенное для получения растительных масел из семян и плодов различных культур (подсолнечник, рапс, соя, льняное семя, арахис и др.).

Такой агрегат применяется как в промышленном производстве, так и в фермерских хозяйствах или даже в домашних условиях. Поговорим о том, где купить маслопресс.

Принцип работы

Основной принцип работы маслопресса заключается в механическом отжиме сырья. Семена попадают в рабочую камеру, где под воздействием давления и трения из них выделяется масло. В процессе прессования также образуется жмых — ценный побочный продукт, который используется в животноводстве в качестве кормовой добавки.

Виды маслопрессов

Существуют разные типы оборудования https://tekhniko.ua/rus/, отличающиеся по конструкции и производительности:

  • Ручные маслопрессы
  • Просты в эксплуатации, не требуют подключения к электросети.
  • Подходят для домашнего использования, небольших объёмов производства.
  • Электрические маслопрессы
  • Оснащены мотором, позволяют автоматизировать процесс.
  • Могут работать непрерывно, обеспечивая высокий выход масла.
  • Винтовые (шнековые) прессы
  • Наиболее распространённые.
  • Обеспечивают эффективный отжим и подходят для переработки разных культур.
  • Гидравлические прессы
  • Применяются для холодного отжима.
  • Позволяют получать экологически чистое масло с сохранением витаминов и полезных веществ.

Преимущества использования маслопресса

  • Натуральность продукта: масло без консервантов и примесей.
  • Экономичность: переработка собственного сырья снижает расходы.
  • Многофункциональность: возможность получения масла из разных семян и орехов.
  • Побочные продукты: жмых можно использовать в сельском хозяйстве.

Область применения

Маслопрессы востребованы в фермерских хозяйствах, небольших производственных цехах и агропредприятиях. Всё больше популярности набирают бытовые модели — для тех, кто ценит экологически чистые продукты в собственном рационе.

Вывод

Маслопрес — это универсальное и эффективное оборудование для получения натурального растительного масла из семян и плодов. Выбор подходящей модели — ручной, электрической, винтовой или гидравлической — зависит от объема производства и целей использования. Использование маслопресса позволяет получать экологически чистый продукт, экономить на закупке готового масла и использовать побочные продукты, такие как жмых, в сельском хозяйстве. Это делает его незаменимым инструментом как для фермеров, так и для домашних пользователей, ценящих качество и натуральность пищи.

