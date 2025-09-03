«На ти із гаджетами»: франківці можуть пройти безоплатний курс цифрової грамотності

Для франківців відкрили набір на безоплатний курс цифрової грамотності. Це буде 10 інтенсивних занять, де містяни навчаться впевнено користуватися смартфоном, розберуться з налаштуваннями, додатками, онлайн-сервісами та отримають базові знання з кібербезпеки. Участь безоплатна.

Про це розказали організатори — освітньо-культурний Гончаренко центр.

За словами директорки простору Оксани Кузьменко, цей курс для тих франківців, хто хоче розібратися зі смартфоном без стресу та почуватися впевнено у цифровому світі.

«На курсі ми допоможемо опанувати гаджети та навчимо базових правил інформаційної безпеки та медіа-гігієни. Знайти потрібну інформацію в Інтернеті, користуватися електронною поштою, сплатити комунальні послуги чи викласти пост в Instagram — кожне заняття курсу буде присвячене окремій темі», — каже Оксана.

Кожне заняття буде включати годину практичної теорії з годиною живого спілкування з менторкою. Програма курсу включає 10 занять та різні блоки:

Як правильно користуватися смартфоном.

Як оплачувати комунальні послуги та покупки в інтернеті безпечно.

Як спілкуватися у месенджерах, надсилати фото, відео та документи.

Як записатися до лікаря онлайн та отримати електронний рецепт.

Заняття курсу будуть проводити у місцевому Гончаренко центрі, що на вулиці Незалежності, 113. Участь безоплатна — достатньо доєднатися до чату за цим посиланням.