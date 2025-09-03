У Городенці провели в останню дорогу воїна Миколу Миронюка. ФОТО

Городенківська громада у скорботі… На щиті до рідного дому повернувся захисник Миронюк Микола Васильович. Чин похорону пройде 4 вересня.

Солдат Миронюк Микола Васильович народився 15 серпня 1991 року, мешкав у селі Слобідка.

Воїн був навідником десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону військової частини А7788

23 вepecня 2024 poкy року, в ході виконання бойового завдання, поблизу населеного пункту Українськ Покровського району Донецької області воїн загинув. До недавнього часу його вважали зниклим безвісти

Та сьогодні, 3 вересня, тіло Героя повернулося до рідного дому.

Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці “Всіх Воїнів” у Городенці священнослужителі громади відправили поминальну панахиду за загиблим воїном.

Церемонія прощання з Героєм розпочнеться завтра, 4 вересня о 10:00 з батьківського дому.