У Городенці провели в останню дорогу воїна Миколу Миронюка. ФОТО
Автор: Олег Мамчур
03/09/2025 12:49
Городенківська громада у скорботі… На щиті до рідного дому повернувся захисник Миронюк Микола Васильович. Чин похорону пройде 4 вересня.

Солдат Миронюк Микола Васильович народився 15 серпня 1991 року, мешкав у селі Слобідка. 

Воїн був навідником десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону військової частини А7788

23 вepecня 2024 poкy року, в ході виконання бойового завдання, поблизу населеного пункту Українськ Покровського району Донецької області воїн загинув. До недавнього часу його вважали зниклим безвісти

Та сьогодні, 3 вересня, тіло Героя повернулося до рідного дому.

Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці “Всіх Воїнів”  у Городенці священнослужителі громади відправили поминальну панахиду за загиблим воїном.

Церемонія прощання з Героєм розпочнеться завтра, 4 вересня о 10:00 з батьківського дому.

Городенківська громада провела в останню дорогу воїна Миколу Миронюка 1
Городенківська громада провела в останню дорогу воїна Миколу Миронюка 2
Городенківська громада провела в останню дорогу воїна Миколу Миронюка 3
Городенківська громада провела в останню дорогу воїна Миколу Миронюка 4
Городенківська громада провела в останню дорогу воїна Миколу Миронюка 5
Городенківська громада провела в останню дорогу воїна Миколу Миронюка 6
Городенківська громада провела в останню дорогу воїна Миколу Миронюка 7

