Премії голів міських громад Івано-Франківщини у 2022-2025 роках: хто отримував та скільки

Майже 4 мільйони гривень премій та надбавок до зарплати отримав мер Долини Іван Дирів з 2022 до першої половини 2025 року. Жодному іншому міському голові Івано-Франківської області не нарахували більшої доплати за цей самий період. До п’ятірки мерів, які отримували найбільші премії та надбавки у перший рік повномасштабного вторгнення, увійшли також очільники Галича, Надвірної, Івано-Франківська та Калуша.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

У 2022-2025 роках доплати міським головам нараховували здебільшого за “виконання важливої роботи”, “високі досягнення у праці”, а також до державних свят і ювілейних дат, за вислугу років та ранг. Таку інформацію Суспільному надали представники громад у відповідях на запити.

Скільки премій отримували мери міст Івано-Франківщини за час повномасштабної війни, читайте у матеріалі.

Які суми премій та надбавок отримали мери міст Івано-Франківщини у перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну (від найбільшої до найменшої). Інфографіка: Суспільне Івано-Франківськ

Болехівська громада

Міському голові Болехова Івану Яцинину нараховували надбавки за ранг у фіксованому розмірі (по 650 гривень на місяць у 2022-2023 роках та по 700 гривень на місяць — у 2024-2025), за вислугу років, що становили від 20% до 25% від посадового окладу, за високі досягнення у праці у розмірі 50% від посадового окладу та матеріальну допомогу на оздоровлення.

Яку суму надбавок, премій та доплат призначили міському голові Болехова:

2022 рік — 302 тисячі 273 гривні 50 копійок;

— 302 тисячі 273 гривні 50 копійок; 2023 рік — 49 тисяч 809 гривень 53 копійки;

— 49 тисяч 809 гривень 53 копійки; 2024 рік — 187 тисяч 117 гривень 76 копійок;

— 187 тисяч 117 гривень 76 копійок; 2025 рік — 241 тисяча 52 гривні 46 копійок.

Голова Болехівської громади Іван Яцинин. Болехівська громада

Бурштинська громада

Мер Бурштина Василь Андрієшин у 2022 році отримував надбавку за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи — 50% від окладу й премію у розмірі 50%. У 2023-2025 роках у нього була надбавка у 50% та премія — 80% від окладу. Також міський голова мав премії до професійних та державних свят, матеріальну допомогу для розв’язання соціально-побутових питань, а також допомогу на оздоровлення при наданні відпустки.

Яку суму премій призначили міському голові Бурштина:

2022 рік — 142 тисячі 717 гривень 36 копійок;

— 142 тисячі 717 гривень 36 копійок; 2023 рік — 142 тисячі 608 гривень 20 копійок;

— 142 тисячі 608 гривень 20 копійок; 2024 рік — 146 тисяч 405 гривень 59 копійок;

— 146 тисяч 405 гривень 59 копійок; 2025 рік — 138 тисяч 839 гривень 40 копійок.

Надбавки за інтенсивність міському голові Бурштина:

2022 рік — 94 тисячі 324 гривні 22 копійки;

— 94 тисячі 324 гривні 22 копійки; 2023 рік — 79 тисяч 196 гривень 44 копійки;

— 79 тисяч 196 гривень 44 копійки; 2024 рік — 62 тисячі 298 гривень 6 копійок;

— 62 тисячі 298 гривень 6 копійок; 2025 рік — 57 тисяч 640 гривень 12 копійок.

Міський голова Бурштина Василь Андрієшин. Facebook/Василь Андрієшин

Галицька громада

Міський голова Галича Олег Кантор отримував надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, за вислугу років у розмірі 10% від посадового окладу, за “виконання особливо важливої роботи” у 50% від посадового окладу та щомісячне преміювання у розмірі 150% посадового окладу.

Яку суму щомісячних премій призначили меру Галича:

2022 рік — 382 тисячі 383 гривні 38 копійок;

— 382 тисячі 383 гривні 38 копійок; 2023 рік — 426 тисяч 41 гривні 75 копійок;

— 426 тисяч 41 гривні 75 копійок; 2024 рік — 590 тисяч 412 гривень 1 копійку;

— 590 тисяч 412 гривень 1 копійку; 2025 рік — 355 тисяч 306 гривень 39 копійок.

Премії Олегу Кантору до державних свят та ювілейних дат:

2022 рік — не отримував;

— не отримував; 2023 рік — 15 тисяч гривень;

— 15 тисяч гривень; 2024 рік — 15 тисяч гривень;

— 15 тисяч гривень; 2025 рік — не отримував.

Надбавки міському голові Галича за ранг:

2022 рік — 4 тисячі 77 гривень 63 копійки;

— 4 тисячі 77 гривень 63 копійки; 2023 рік — 4 тисячі 627 гривень 57 копійок;

— 4 тисячі 627 гривень 57 копійок; 2024 рік — 4 тисячі 658 гривень 2 копійки;

— 4 тисячі 658 гривень 2 копійки; 2025 рік — 2 тисячі 687 гривень 78 копійок.

Надбавки Олегу Кантору за вислугу років:

2022 рік — не отримував;

— не отримував; 2023 рік — 5 тисяч 145 гривень 53 копійки;

— 5 тисяч 145 гривень 53 копійки; 2024 рік — 23 тисячі 855 гривень 3 копійки;

— 23 тисячі 855 гривень 3 копійки; 2025 рік — 14 тисяч 355 гривень 81 копійку.

Надбавки меру за “виконання особливо важливої роботи”:

2022 рік — 92 тисячі 799 гривень 9 копійок;

— 92 тисячі 799 гривень 9 копійок; 2023 рік — 94 тисячі 675 гривень 95 копійок;

— 94 тисячі 675 гривень 95 копійок; 2024 рік — 131 тисяча 202 гривні 67 копійок;

— 131 тисяча 202 гривні 67 копійок; 2025 рік — 78 тисяч 956 гривень 97 копійок.

Матеріальна допомога Олегу Кантору на оздоровлення:

2022 рік — 59 тисяч 160 гривень 70 копійок;

— 59 тисяч 160 гривень 70 копійок; 2023 рік — 58 тисяч 687 гривень 50 копійок;

— 58 тисяч 687 гривень 50 копійок; 2024 рік — 61 тисяча 265 гривень 90 копійок;

— 61 тисяча 265 гривень 90 копійок; 2025 рік — 96 тисяч 182 гривні 44 копійки.

Міський голова Галича Олег Кантор. Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Городенківська громада

Голова Городенківської громади Богдан Кобилянський отримував надбавки за ранг, за вислугу років, за досягнення у праці та матеріальну допомогу на оздоровлення.

Надбавки Богдану Кобилянському за ранг:

2022 рік — 7 тисяч 630 гривень 38 копійок;

— 7 тисяч 630 гривень 38 копійок; 2023 рік — 7 тисяч 551 гривня 44 копійки;

— 7 тисяч 551 гривня 44 копійки; 2024 рік — 7 тисяч 167 гривень 34 копійки;

— 7 тисяч 167 гривень 34 копійки; 2025 рік — 3 тисячі 635 гривень 63 копійки.

Надбавки меру Городенки за вислугу років:

2022 рік — 51 тисяча 341 гривня 55 копійок;

— 51 тисяча 341 гривня 55 копійок; 2023 рік — 51 тисяча 931 гривня 90 копійок;

— 51 тисяча 931 гривня 90 копійок; 2024 рік — 57 тисяч 285 гривень 80 копійок;

— 57 тисяч 285 гривень 80 копійок; 2025 рік — 45 тисяч 190 гривень 33 копійки.

Надбавки Кобилянському за досягнення у праці:

2022 рік — 55 тисяч 620 гривень 1 копійка;

— 55 тисяч 620 гривень 1 копійка; 2023 рік — 55 тисяч 325 гривень 5 копійок;

— 55 тисяч 325 гривень 5 копійок; 2024 рік — 56 тисяч 220 гривень 10 копійок;

— 56 тисяч 220 гривень 10 копійок; 2025 рік — 28 тисяч 610 гривень 50 копійок.

Матеріальна допомога міському голові на оздоровлення:

2022 рік — 24 тисячі 440 гривень 26 копійок;

— 24 тисячі 440 гривень 26 копійок; 2023 рік — 23 тисячі 704 гривні 25 копійок;

— 23 тисячі 704 гривні 25 копійок; 2024 рік — 24 тисячі 567 гривень 20 копійок;

— 24 тисячі 567 гривень 20 копійок; 2025 рік — не отримував.

Міський голова Городенки Богдан Кобилянський. Facebook/Богдан Кобилянський

Долинська громада

Мер Долини Іван Дирів отримував щомісячні премії, надбавки, доплати та матеріальну допомогу на оздоровлення.

Міський голова Долини Іван Дирів. Facebook/Іван Дирів

Яку суму премій, надбавок і доплат призначили міському голові:

2022 рік — 1 мільйон 135 тисяч 522 гривні 47 копійок (від 20% до 70% від посадового окладу);

— 1 мільйон 135 тисяч 522 гривні 47 копійок (від 20% до 70% від посадового окладу); 2023 рік — 915 тисяч 558 гривень 75 копійок (від 42% до 60% посадового окладу);

— 915 тисяч 558 гривень 75 копійок (від 42% до 60% посадового окладу); 2024 рік — 1 мільйон 218 тисяч 448 гривень 72 копійки (від 22% до 58% посадового окладу);

— 1 мільйон 218 тисяч 448 гривень 72 копійки (від 22% до 58% посадового окладу); 2025 рік — 693 тисячі 159 гривень 36 копійок (без преміювання).

Які суми премій та надбавок отримали мери міст Івано-Франківщини у 2023 році (від найбільшої до найменшої). Інфографіка: Суспільне Івано-Франківськ

Івано-Франківська громада

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків упродовж 2022-2025 років отримував надбавку за “високі досягнення у праці” в розмірі 50% посадового окладу. Також він мав надбавки за ранг та вислугу років, щомісячне преміювання в розмірі 65% від посадового окладу та одноразові премії з нагоди державних, професійних свят, зокрема, Дня місцевого самоврядування, в розмірі, що не перевищує середньомісячної зарплати.

Яку суму премій, надбавок і доплат призначили міському голові Івано-Франківська:

2022 рік — 356 тисяч 146 гривень 56 копійок;

— 356 тисяч 146 гривень 56 копійок; 2023 рік — 322 тисячі 564 гривні 10 копійок;

— 322 тисячі 564 гривні 10 копійок; 2024 рік — 450 тисяч 482 гривні 89 копійок;

— 450 тисяч 482 гривні 89 копійок; 2025 рік — 192 тисячі 55 гривень 29 копійок.

Матеріальна допомога Руслану Марцінківу на оздоровлення:

2022 рік — 41 тисяча 683 гривні 94 копійки;

— 41 тисяча 683 гривні 94 копійки; 2023 рік — 42 тисячі 192 гривні 41 копійка;

— 42 тисячі 192 гривні 41 копійка; 2024 рік — 56 тисяч 182 гривні 81 копійка;

— 56 тисяч 182 гривні 81 копійка; 2025 рік — ще не отримував.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Facebook/Руслан Марцінків

Калуська громада

Мер Калуша Андрій Найда отримував премії й надбавки, доплати за ранг, а також матеріальну допомогу на оздоровлення.

Яку суму премій призначили міському голові Калуша:

2022 рік — 160 тисяч 423 гривні 10 копійок (у різні місяці від 10% до 100% посадового окладу);

— 160 тисяч 423 гривні 10 копійок (у різні місяці від 10% до 100% посадового окладу); 2023 рік — 269 тисяч 677 гривень 8 копійок (у всі місяці, крім лютого, премія була у 100% від посадового окладу);

— 269 тисяч 677 гривень 8 копійок (у всі місяці, крім лютого, премія була у 100% від посадового окладу); 2024 рік — 357 тисяч 861 гривню 71 копійку (у різні місяці від 60% до 100% посадового окладу);

— 357 тисяч 861 гривню 71 копійку (у різні місяці від 60% до 100% посадового окладу); 2025 рік — 170 тисяч 286 гривень 51 копійку (у всі місяці першого півріччя премія складала 100% посадового окладу).

Надбавки Андрію Найді:

2022 рік — 174 тисячі 252 гривні 90 копійок;

— 174 тисячі 252 гривні 90 копійок; 2023 рік — 135 тисяч 763 гривні 50 копійок;

— 135 тисяч 763 гривні 50 копійок; 2024 рік — 201 тисяча 829 гривень 22 копійки;

— 201 тисяча 829 гривень 22 копійки; 2025 рік — 85 тисяч 143 гривні 25 копійок.

Матеріальна допомога голові Калуської громади на оздоровлення:

2022 рік — 58 тисяч 592 гривні 76 копійок;

— 58 тисяч 592 гривні 76 копійок; 2023 рік — 64 тисячі 727 гривень 70 копійок;

— 64 тисячі 727 гривень 70 копійок; 2024 рік — 78 тисяч 820 гривень 3 копійки;

— 78 тисяч 820 гривень 3 копійки; 2025 рік — 89 тисяч 275 гривень 13 копійок.

Міський голова Калуша Андрій Найда. Facebook/Андрій Найда

Коломийська громада

Мер Коломиї Богдан Станіславський у 2022-2025 роках отримував надбавки у розмірі 50% окладу за “високі досягнення у праці” та ранг. Його щомісячні премії складали від 40% до 50% окладу.

Також Станіславський протягом цих років мав одноразові премії з нагоди державних, професійних свят, ювілейних та святкових дат, матеріальну допомогу для розв’язання соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні відпустки.

Яку суму премій призначили Богдану Станіславському:

2022 рік — 146 тисяч 491 гривню 8 копійок;

— 146 тисяч 491 гривню 8 копійок; 2023 рік — 148 тисяч 420 гривень 77 копійок;

— 148 тисяч 420 гривень 77 копійок; 2024 рік — 195 тисяч 697 гривень 98 копійок;

— 195 тисяч 697 гривень 98 копійок; 2025 рік — 83 тисячі 922 гривні 31 копійку.

Доплати меру Коломиї за ранг:

2022 рік — 6 тисяч 645 гривень 76 копійок;

— 6 тисяч 645 гривень 76 копійок; 2023 рік — 7 тисяч 235 гривень 8 копійок;

— 7 тисяч 235 гривень 8 копійок; 2024 рік — 6 тисяч 797 гривень 66 копійок;

— 6 тисяч 797 гривень 66 копійок; 2025 рік — 3 тисячі 413 гривень 74 копійки.

Доплати голові Коломийської громади за вислугу років:

2022 рік — 17 тисяч 756 гривень 50 копійок;

— 17 тисяч 756 гривень 50 копійок; 2023 рік — 18 тисяч 130 гривень 22 копійки;

— 18 тисяч 130 гривень 22 копійки; 2024 рік — 34 тисячі 34 гривні 41 копійка;

— 34 тисячі 34 гривні 41 копійка; 2025 рік — 18 тисяч 243 гривні 98 копійок.

Доплати Богдану Станіславському за “високі досягнення в праці”:

2022 рік — 97 тисяч 660 гривень 73 копійки;

— 97 тисяч 660 гривень 73 копійки; 2023 рік — 98 тисяч 947 гривень 18 копійок;

— 98 тисяч 947 гривень 18 копійок; 2024 рік — 130 тисяч 465 гривень 30 копійок;

— 130 тисяч 465 гривень 30 копійок; 2025 рік — 69 тисяч 935 гривень 26 копійок.

Матеріальна допомога меру Коломиї на оздоровлення:

2022 рік — 36 тисяч 224 гривні 98 копійок;

— 36 тисяч 224 гривні 98 копійок; 2023 рік — 39 тисяч 971 гривня 25 копійок;

— 39 тисяч 971 гривня 25 копійок; 2024 рік — 40 тисяч 669 гривень 73 копійки;

— 40 тисяч 669 гривень 73 копійки; 2025 рік — 57 тисяч 866 гривень 31 копійка.

Міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Facebook/Богдан Станіславський

Косівська громада

Мер Косова Юрій Плосконос отримував премії, нарахування за вислугу років, надбавки, доплати за ранг та оздоровчі. Який відсоток від його посадового окладу становили ці суми, у відповіді на інформаційний запит не вказали.

Яку суму премій призначили меру Косова:

2022 рік — 85 тисяч 571 гривню 2 копійки;

— 85 тисяч 571 гривню 2 копійки; 2023 рік — 111 тисяч 46 гривень 59 копійок;

— 111 тисяч 46 гривень 59 копійок; 2024 рік — 37 тисяч 670 гривень 32 копійки;

— 37 тисяч 670 гривень 32 копійки; 2025 рік — не отримував.

Нарахування Юрію Плосконосу за вислугу років:

2022 рік — 33 тисячі 510 гривень 68 копійок;

— 33 тисячі 510 гривень 68 копійок; 2023 рік — 32 тисячі 186 гривень 90 копійок;

— 32 тисячі 186 гривень 90 копійок; 2024 рік — 42 тисячі 289 гривень 63 копійки;

— 42 тисячі 289 гривень 63 копійки; 2025 рік — 26 тисяч 931 гривня 36 копійок.

Надбавки голові Косівської громади:

2022 рік — 119 тисяч 556 гривень 61 копійка;

— 119 тисяч 556 гривень 61 копійка; 2023 рік — 123 тисячі 385 гривень 5 копійок;

— 123 тисячі 385 гривень 5 копійок; 2024 рік — 114 тисяч 8 гривень 54 копійки;

— 114 тисяч 8 гривень 54 копійки; 2025 рік — 82 тисячі 589 гривень 52 копійки.

Доплати Юрію Плосконосу за ранг:

2022 рік — 6 тисяч 927 гривень 27 копійок;

— 6 тисяч 927 гривень 27 копійок; 2023 рік — 6 тисяч 653 гривні 73 копійки;

— 6 тисяч 653 гривні 73 копійки; 2024 рік — 6 тисяч 469 гривень;

— 6 тисяч 469 гривень; 2025 рік — 3 тисячі 600 гривень.

Допомога меру Косова на оздоровлення:

2022 рік — 18 тисяч 750 гривень;

— 18 тисяч 750 гривень; 2023 рік — 18 тисяч 750 гривень;

— 18 тисяч 750 гривень; 2024 рік — 29 тисяч 323 гривні 75 копійок;

— 29 тисяч 323 гривні 75 копійок; 2025 рік — не отримував.

Міський голова Косова Юрій Плосконос. Facebook/Юрій Плосконос

Надвірнянська громада

Мер Надвірної Зіновій Андрійович отримував надбавку за сьомий ранг, 25% окладу надбавок за вислугу років, 50% окладу надбавок за “високі досягнення у праці”, 50% окладу премій та матеріальну допомогу на оздоровлення.

Міський голова Надвірної Зіновій Андрійович. Facebook/Зіновій Андрійович

Яку суму премій призначили міському голові Надвірної:

2022 рік — 183 тисячі 800 гривень;

— 183 тисячі 800 гривень; 2023 рік — 182 тисячі 300 гривень;

— 182 тисячі 300 гривень; 2024 рік — 140 тисяч 400 гривень;

— 140 тисяч 400 гривень; 2025 рік — 56 тисяч 900 гривень.

Надбавки Зіновію Андрійовичу за ранг:

2022 рік — 6 тисяч 100 гривень;

— 6 тисяч 100 гривень; 2023 рік — 6 тисяч гривень;

— 6 тисяч гривень; 2024 рік — 6 тисяч 200 гривень;

— 6 тисяч 200 гривень; 2025 рік — 3 тисячі гривень.

Надбавка меру Надвірної за вислугу років:

2022 рік — 49 тисяч гривень;

— 49 тисяч гривень; 2023 рік — 48 тисяч 600 гривень;

— 48 тисяч 600 гривень; 2024 рік — 68 тисяч 100 гривень;

— 68 тисяч 100 гривень; 2025 рік — 37 тисяч 900 гривень.

Надбавка голові Надвірнянської громади за “високі досягнення у праці”:

2022 рік — 122 тисячі 500 гривень;

— 122 тисячі 500 гривень; 2023 рік — 121 тисяча 600 гривень;

— 121 тисяча 600 гривень; 2024 рік — 170 тисяч 400 гривень;

— 170 тисяч 400 гривень; 2025 рік — 94 тисячі 900 гривень.

Матеріальна допомога Зіновію Андрійовичу на оздоровлення:

2022 рік — 54 тисячі 400 гривень;

— 54 тисячі 400 гривень; 2023 рік — 54 тисячі 500 гривень;

— 54 тисячі 500 гривень; 2024 рік — 65 тисяч 900 гривень;

— 65 тисяч 900 гривень; 2025 рік — не отримував.

Які суми премій та надбавок отримали мери міст Івано-Франківщини у 2024 році (від найбільшої до найменшої). Інфографіка: Суспільне Івано-Франківськ

Рогатинська громада

Мер Рогатина Сергій Насалик отримував надбавку за вислугу років у розмірі 15% посадового окладу, премії у розмірі 60% від посадового окладу. Також він мав щорічне преміювання до державних і професійних свят, надбавки за “високі досягнення у праці” і за ранг.

Яку суму премій, надбавок і доплат призначили міському голові Рогатина:

2022 рік — 297 тисяч 783 гривні 75 копійок;

— 297 тисяч 783 гривні 75 копійок; 2023 рік — 313 тисяч 142 гривні 1 копійку;

— 313 тисяч 142 гривні 1 копійку; 2024 рік — 347 тисяч 392 гривні 34 копійки;

— 347 тисяч 392 гривні 34 копійки; 2025 рік — 212 тисяч 349 гривень 47 копійок.

Міський голова Рогатина Сергій Насалик. Facebook/Сергій Насалик

Снятинська громада

Міський голова Снятина Анатолій Шумко отримував надбавки за вислугу в розмірі 20% окладу, премії “за високі досягнення у праці” або “виконання особливо важливої роботи” у розмірі 50% окладу, а також матеріальну допомогу для розв’язання соціально-побутових питань і оздоровлення.

Яку суму премій призначили міському голові Анатолію Шумку:

2022 рік — 208 тисяч 916 гривень 41 копійку;

— 208 тисяч 916 гривень 41 копійку; 2023 рік — 219 тисяч 298 гривень 50 копійок;

— 219 тисяч 298 гривень 50 копійок; 2024 рік — 251 тисячу 664 гривні 48 копійок;

— 251 тисячу 664 гривні 48 копійок; 2025 рік — 165 тисяч 133 гривні 48 копійок.

Надбавки меру Снятина:

2022 рік — 72 тисячі 807 гривень 61 копійка;

— 72 тисячі 807 гривень 61 копійка; 2023 рік — 73 тисячі 99 гривень 50 копійок;

— 73 тисячі 99 гривень 50 копійок; 2024 рік — 83 тисячі 893 гривні 22 копійки;

— 83 тисячі 893 гривні 22 копійки; 2025 рік — 116 тисяч 507 гривень 20 копійок.

Матеріальна допомога Анатолію Шумку:

2022 рік — 11 тисяч 400 гривень;

— 11 тисяч 400 гривень; 2023 рік — 42 тисячі 68 гривень 4 копійки;

— 42 тисячі 68 гривень 4 копійки; 2024 рік — 43 тисячі 493 гривні 90 копійок;

— 43 тисячі 493 гривні 90 копійок; 2025 рік — 63 тисячі 157 гривень 88 копійок.

Міський голова Снятина Анатолій Шумко. Facebook/Анатолій Шумко

Тисменицька громада

Голова Тисменицької громади Тетяна Градюк отримувала надбавки в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та за вислугу років, премії в розмірі 100% посадового окладу за фактично відпрацьований час. Також їй надавали матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної зарплати.

Яку суму премій призначили голові Тисменицької громади:

2022 рік — 153 тисячі 682 гривні 50 копійок;

— 153 тисячі 682 гривні 50 копійок; 2023 рік — 142 тисячі 149 гривень 64 копійки;

— 142 тисячі 149 гривень 64 копійки; 2024 рік — 190 тисяч 924 гривні 99 копійок;

— 190 тисяч 924 гривні 99 копійок; 2025 рік — 95 тисяч 477 гривень 42 копійки.

Надбавки та доплати Тетяні Градюк:

2022 рік — 112 тисяч 269 гривень 11 копійок;

— 112 тисяч 269 гривень 11 копійок; 2023 рік — 113 тисяч 684 гривні 21 копійка;

— 113 тисяч 684 гривні 21 копійка; 2024 рік — 148 тисяч 837 гривень 1 копійка;

— 148 тисяч 837 гривень 1 копійка; 2025 рік — 73 тисячі 784 гривні 57 копійок.

Матеріальна допомога міській голові Тисмениці на оздоровлення:

2022 рік — 41 тисяча 142 гривні 82 копійки;

— 41 тисяча 142 гривні 82 копійки; 2023 рік — 41 тисяча 941 гривня 35 копійок;

— 41 тисяча 941 гривня 35 копійок; 2024 рік — 42 тисячі 3 гривні 98 копійок;

— 42 тисячі 3 гривні 98 копійок; 2025 рік — 61 тисяча 707 гривень 36 копійок.

Міська голова Тисмениці Тетяна Градюк. Тисменицька міська рада

Тлумацька громада

Меру Тлумача Ігорю Петруку нараховували надбавки за ранг і вислугу років, щомісячні надбавки за “високі досягнення у праці” та “виконання особливо важливої роботи”, одноразові премії до Дня місцевого самоврядування.

Яку суму премій призначили Ігорю Петруку:

2022 рік — 15 тисяч гривень;

— 15 тисяч гривень; 2023 рік — 15 тисяч гривень;

— 15 тисяч гривень; 2024 рік — не отримував;

— не отримував; 2025 рік — не отримував.

Доплати меру Тлумача за ранг:

2022 рік — 6 тисяч 939 гривень 13 копійок;

— 6 тисяч 939 гривень 13 копійок; 2023 рік — 6 тисяч 473 гривні 91 копійка;

— 6 тисяч 473 гривні 91 копійка; 2024 рік — 5 тисяч 853 гривні 50 копійок;

— 5 тисяч 853 гривні 50 копійок; 2025 рік — 3 тисячі 258 гривень 4 копійки.

Доплати голові Тлумацької громади за вислугу років:

2022 рік — 72 тисячі 166 гривень 96 копійок;

— 72 тисячі 166 гривень 96 копійок; 2023 рік — 67 тисяч 328 гривень 70 копійок;

— 67 тисяч 328 гривень 70 копійок; 2024 рік — 81 тисяча 465 гривень 7 копійок;

— 81 тисяча 465 гривень 7 копійок; 2025 рік — 52 тисячі 256 гривень 96 копійок.

Надбавки Ігорю Петруку за “високі досягнення у праці”:

2022 рік — 63 тисячі 146 гривень 9 копійок;

— 63 тисячі 146 гривень 9 копійок; 2023 рік — 117 тисяч 825 гривень 20 копійок;

— 117 тисяч 825 гривень 20 копійок; 2024 рік — 142 тисячі 563 гривні 90 копійок;

— 142 тисячі 563 гривні 90 копійок; 2025 рік — 91 тисяча 449 гривень 71 копійка.

Матеріальна допомога меру Тлумача на оздоровлення:

2022 рік — 27 тисяч 676 гривень 9 копійок;

— 27 тисяч 676 гривень 9 копійок; 2023 рік — 31 тисяча 149 гривень 26 копійок;

— 31 тисяча 149 гривень 26 копійок; 2024 рік — 32 тисячі 145 гривень 11 копійок;

— 32 тисячі 145 гривень 11 копійок; 2025 рік — не отримував.

Міський голова Тлумача Ігор Петрук. Facebook/Ігор Петрук

Яремчанська громада

Мер Яремча Андрій Мироняк отримував матеріальні допомоги на оздоровлення та для розв’язання соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної зарплати. Також він мав надбавки за вислугу років (30% посадового окладу), за “високі досягнення у праці” у розмірах (від 20% до 30% посадового окладу) та надбавки за ранг. Крім того, голові громади нараховували премії, зокрема і до професійних та державних свят, що складали від 20% до 40% окладу.

Яку суму премій призначили меру Яремча:

2022 рік — 48 тисяч 687 гривень 60 копійок;

— 48 тисяч 687 гривень 60 копійок; 2023 рік — 91 тисячу 128 гривень 44 копійки;

— 91 тисячу 128 гривень 44 копійки; 2024 рік — 108 тисяч 427 гривень 3 копійки;

— 108 тисяч 427 гривень 3 копійки; 2025 рік (6 місяців) — 89 тисяч 161 гривню 33 копійки.

Надбавки Андрію Мироняку за ранг:

2022 рік — 6 тисяч 50 гривень;

— 6 тисяч 50 гривень; 2023 рік — 7 тисяч 488 гривень 86 копійок;

— 7 тисяч 488 гривень 86 копійок; 2024 рік — 6 тисяч 290 гривень 52 копійки;

— 6 тисяч 290 гривень 52 копійки; 2025 рік (6 місяців) — 3 тисячі 548 гривень 70 копійок.

Надбавки голові Яремчанської громади за вислугу років:

2022 рік — 46 тисяч 815 гривень;

— 46 тисяч 815 гривень; 2023 рік — 55 тисяч 137 гривень 80 копійок;

— 55 тисяч 137 гривень 80 копійок; 2024 рік — 70 тисяч 58 гривень 37 копійок;

— 70 тисяч 58 гривень 37 копійок; 2025 рік — 36 тисяч 742 гривні 33 копійки.

Надбавки Андрію Мироняку за постановою № 268 від 9 березня 2006 року:

2022 рік — 89 тисяч 323 гривні;

— 89 тисяч 323 гривні; 2023 рік — 127 тисяч 86 гривень 91 копійка;

— 127 тисяч 86 гривень 91 копійка; 2024 рік — 94 тисячі 243 гривні 97 копійок;

— 94 тисячі 243 гривні 97 копійок; 2025 рік (6 місяців) — 63 тисячі 686 гривень 67 копійок.

Відпускні мера Яремча:

2022 рік — 32 тисячі 73 гривні 52 копійки;

— 32 тисячі 73 гривні 52 копійки; 2023 рік — 16 тисяч 601 гривня 70 копійок;

— 16 тисяч 601 гривня 70 копійок; 2024 рік — 45 тисяч 181 гривня 84 копійки;

— 45 тисяч 181 гривня 84 копійки; 2025 рік (6 місяців) — 34 тисячі 436 гривень 16 копійок.

Матеріальна допомога Андрію Мироняку:

2022 рік — 62 тисячі 468 гривень 83 копійки;

— 62 тисячі 468 гривень 83 копійки; 2023 рік — 74 тисячі 320 гривень 40 копійок;

— 74 тисячі 320 гривень 40 копійок; 2024 рік — 87 тисяч 28 гривень 5 копійок;

— 87 тисяч 28 гривень 5 копійок; 2025 рік — 49 тисяч 59 гривень 50 копійок.

Міський голова Яремча Андрій Мироняк. Facebook/Андрій Мироняк

Як призначають премії головам громад

Відсоток премій та надбавок головам громад визначають індивідуально, розповіла у коментарі Суспільному парламентська аналітикиня руху “Чесно” Ірина Корженкова. З її слів, зазвичай він залежить від фінансових можливостей громади та результатів роботи керівника. Рішення щодо преміювання голови ухвалюють депутати на сесіях місцевих рад.

“Сама рада, як колегіальний орган, вирішує, який відсоток премії встановити голові. Це вже може бути як символічна сума, так і більш значні відсотки від посадового окладу. Підготовку рішення до голосування проводить апарат ради — відповідні департаменти з погодженням фінансового, юридичного департаментів, які визначають, чи є для цього фінансова можливість, чи це не суперечить законодавству. Згідно з постановою Кабміну № 268 розмір премії не може перевищувати 30% фонду оплати праці, встановленого для кожної установи”, — пояснила Ірина Корженкова.

Які суми премій та надбавок отримали мери міст Івано-Франківщини у першому півріччі 2025 року (від найбільшої до найменшої). Інфографіка: Суспільне Івано-Франківськ

Директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук каже: без премій часто зарплата голів громад є занизькою, зважаючи на їхню роботу.