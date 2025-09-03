ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Де в Івано-Франківську можна прибрати транспортну картку “Галка”
Диван на коліщатках в темній вітальні

Де в Івано-Франківську можна прибрати транспортну картку “Галка”

Автор: Олег Мамчур
03/09/2025 13:32
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На 1 вересня транспортна картка “Галка” коштує 45 гривень. Придбати її можна у низці місць в Івано-Франківську.

Вартість однієї поїздки становить 10 гривень. Пересадка в межах 30 хвилин після першої валідації є безкоштовною за умови успішної оплати на валідаторі.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Поповнити картку можна онлайн, у терміналах або через банківські додатки.

Де придбати?

  • Кіоск вул.Дністровська, 5 (“Ринок”, мале коло);
  • Кіоск вул.Дністровська, 5 (Склади вихід на вул. Галицьку);
  • Кіоск вул.Січ.Стрільців, 13;
  • Кіоск вул.Стуса, 17;
  • Кіоск на розі вулиць Грушевського-Шпитальна;
  • Кіоск вул.Галицька, 22;
  • Кіоск вул.Коновальця, 149;
  • Кіоск вул.Бельведерська, 40;
  • Кіоск вул.Г.Мазепи, 169;
  • Кіоск вул.Симоненка, 11;
  • Кіоск вул.Івана Павла II, 17;
  • Кіоск вул.Залізнична, 30;
  • Кіоск вул.С.Бандери, 10б;
  • Кіоск вул.Івана Павла II ”АТБ”;
  • Кіоск вул.Федьковича ”Обласна Лікарня”;
  • Кіоск вул.Івасюка ”Епіцентр”;
  • Кіоск вул.Максимовича, 8;
  • Магазин с.Микитинці, вул.Декабристів, 52 корпус 3;
  • Кіоск вул.Тролейбусна, 2;
  • Кіоск Привокзальна,9 а;
  • Кіоск Дністровська,3;
  • Кіоск Стуса, 17;
  • Кіоск Незалежності, 67;
  • Кіоск Привокзальна,9;
  • Кіоск Незалежності, 3;
  • Кіоск Незалежності,(навпроти гот. NADIA);
  • Кіоск вул.Івана Павла II, 18 м-н “ВСЯКА ВСЯЧИНА”.

СХОЖІ НОВИНИ