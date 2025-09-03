Де в Івано-Франківську можна прибрати транспортну картку “Галка”

На 1 вересня транспортна картка “Галка” коштує 45 гривень. Придбати її можна у низці місць в Івано-Франківську.

Вартість однієї поїздки становить 10 гривень. Пересадка в межах 30 хвилин після першої валідації є безкоштовною за умови успішної оплати на валідаторі.

Поповнити картку можна онлайн, у терміналах або через банківські додатки.

Де придбати?