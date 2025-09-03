Де в Івано-Франківську можна прибрати транспортну картку “Галка”

На 1 вересня транспортна картка “Галка” коштує 45 гривень. Придбати її можна у низці місць в Івано-Франківську.
Вартість однієї поїздки становить 10 гривень. Пересадка в межах 30 хвилин після першої валідації є безкоштовною за умови успішної оплати на валідаторі.
Поповнити картку можна онлайн, у терміналах або через банківські додатки.
Де придбати?
- Кіоск вул.Дністровська, 5 (“Ринок”, мале коло);
- Кіоск вул.Дністровська, 5 (Склади вихід на вул. Галицьку);
- Кіоск вул.Січ.Стрільців, 13;
- Кіоск вул.Стуса, 17;
- Кіоск на розі вулиць Грушевського-Шпитальна;
- Кіоск вул.Галицька, 22;
- Кіоск вул.Коновальця, 149;
- Кіоск вул.Бельведерська, 40;
- Кіоск вул.Г.Мазепи, 169;
- Кіоск вул.Симоненка, 11;
- Кіоск вул.Івана Павла II, 17;
- Кіоск вул.Залізнична, 30;
- Кіоск вул.С.Бандери, 10б;
- Кіоск вул.Івана Павла II ”АТБ”;
- Кіоск вул.Федьковича ”Обласна Лікарня”;
- Кіоск вул.Івасюка ”Епіцентр”;
- Кіоск вул.Максимовича, 8;
- Магазин с.Микитинці, вул.Декабристів, 52 корпус 3;
- Кіоск вул.Тролейбусна, 2;
- Кіоск Привокзальна,9 а;
- Кіоск Дністровська,3;
- Кіоск Стуса, 17;
- Кіоск Незалежності, 67;
- Кіоск Привокзальна,9;
- Кіоск Незалежності, 3;
- Кіоск Незалежності,(навпроти гот. NADIA);
- Кіоск вул.Івана Павла II, 18 м-н “ВСЯКА ВСЯЧИНА”.