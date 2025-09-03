У Калуші визначають шкоду, завдану внаслідок нічної ворожої атаки. ФОТО

У Калуській громаді працює комісія із визначення шкоди, завданої під час ворожого обстрілу вночі 3 вересня. Через атаку є ушкодження житлових об’єктів.
На місці працюють дві комісії. Станом на 11.00 вони уже виявили 28 ушкоджених обійсть, пише Правда з посиланням на міську раду.
Як зазначив заступник начальника управління будівництва і розвитку інфраструктури Калуської міської ради Юрій Корпан, серед зафіксованих пошкоджень: ушкоджений шифер на дахах, димар, вибиті вікна, міжкімнатні двері, скло в автомобілі.
Члени комісії здійснюють фотофіксацію пошкоджень. Якщо на обійсті є господарі — збирають необхідну інформацію і контакти.
Щоб отримати компенсацію за збитки, завдані внаслідок збройної агресії російської федерації, громадянам слід звернутися у Центр надання адміністративних послуг Калуської міської ради (м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 52). Після написання відповідної заяв