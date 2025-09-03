СБУ викрила зрадницю, яка «здавала» ворогу результати авіаударів по Дніпру та поширювала ворожі ІПСО

Зрадницею виявилася 48-річна працівниця кондитерського заводу, яку рашисти завербували через її знайомого, котрий перебуває в російському полоні.

Пише Правда.ІФ з посиланням на СБУ області.



За матеріалами справи, в обмін на співпрацю ворожий розвідник гарантував безпеку та комфортні умови полоненому.

У подальшому жінка погодилася передавати спецслужбістам країни-агресора інформацію про наслідки повітряних атак рф по обласному центру.

Контррозвідка СБУ зафіксувала, що зрадниця передавала результати власних спостережень про активність на провідних підприємствах важкої промисловості України.

А за наслідками повітряних ударів повідомляла про вибухи.

Одночасно фігурантка виконувала ще одне замовлення рф: поширювала на власній сторінці в Тік-Ток змонтовані ворогом відеоролики із закликами до українців скласти зброю перед рашистами.

Вона також отримувала вказівки коментувати пропагандистські відео для їх «просування» та більшого охоплення.

Ці завдання були частиною масштабної інформаційно-психологічної операції (ІПСО) ворога.

Метою ворожої ІПСО була дискредитація вищого військово-політичного керівництва України, зниження довіри суспільства до Збройних сил, зрив мобілізації.

У межах спецоперації російська спецслужба давала агентам на території України завдання «розганяти» в соцмережах посилання з російськими наративами.

Контррозвідники встановили, що саме фігурантка допомагала російському спецслужбісту виходити на українських громадян, яких він залучав до проведення ІПСО.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зрадниця перебуває під вартою без можливості внесення застави.

На фігурантку очікує тюрма на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.