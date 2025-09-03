Після нічної атаки, дітей у Калуші не пускають у школи та дитсадки

Цієї ночі Прикарпаття знову опинилося під масованою ракетною атакою московитів. Повітряна тривога в області тривала близько чотирьох із половиною годин. Деякі моніторингові канали писали про атаку шести “Калібрів”, які рухались на територію Івано-Франківської області, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Користувачі соціальних мереж писали, що гучно уночі було в Івано-Франківську, Коломиї, Бурштині та Калуші.

Особливо гучно було саме у місті хіміків.

Під час нічної атаки мешканці міста скаржились міському голові Андрієві Найді на зачинені міські укриття.

Близько 07.30 години ранку, голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук дала перший офіційний коментар про нічні події на території нашої області.

Зі слів очільниці області, уночі ворог атакував об’єкт інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа. Там працювали рятувальники та усі відповідні служби. Зі слів Світлани Онищук, на щастя обійшлося без жертв.

Вже близько 08.00 години ранку 03 вересня, із черговим відеозверненням виступив голова Калуської міської територіальної громади Андрій Найда.

Посадовець повідомив, що у місті працюють надзвичайні служби, які долають наслідки прильоту та роблять моніторинг забрудненості повітря. На ранок заплановане засідання комісії ТЕБ і НС.

До отримання повних результатів, у місті Калуші поки відмінили уроки у школах та закрили дитячі садки.

Головне фото ілюстративне