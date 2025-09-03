ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні на Городенківщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Миколи Миронюка
Автор: Ігор Василик
03/09/2025 08:07
Городенківська міська громада, у середу 03 вересня, зустріне скорботний кортеж з тілом загиблого воїна Миронюка Миколу.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.

“У середу, 03 вересня 2025р., о 10.00 годині просимо прийти до каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у місті Городенка (біля військкомату) гідно віддати шану Герою Миронюку Миколі Васильовичу , який загинув, захищаючи всіх нас та рідну землю від московської орди”, – йдеться у дописі.

Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці священнослужителі громади відправлять поминальну панахиду.

Про чин похорону та церемонію прощання повідомлять додатково.

Громаду просять прийти та гідно зустріти Героя.

Орієнтовно о 09:20 годині скорботний кортеж проїжджатиме селами Незвисько та Воронів.

Близько 10:30 годині кортеж з тілом Героя прямуватиме через села Чернятин та Сороки.

