Голова ОВА назвала основну ціль ворожої атаки на Прикарпатті

У ніч на середу 03 вересня, ворог завдав масованої ракетної атаки по території Івано-Франківщини. Деякі моніторингові канали вказували, що на Прикарпаття прямує до шести ворожих ракет “Калібр”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Нічна тривога тривала з 02.00 години ночі до 06.30 години ранку. Особливо гучно цієї ночі було у Калуській громаді, де місцеві жителі уночі скаржилися міському голові Андрієві Найді на закритті укриття.

Близько 07.30 ранку, голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук дала перший офіційний коментар, щодо сьогоднішньої нічної атаки по Прикарпаттю.

Коментар Світлани Онищук:

Цієї ночі область зазнала комбінованої ворожої атаки! Працювали сили ППО. Ціллю став обʼєкт інфраструктури. Попередньо обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки виникла пожежа. Задіяні усі відповідні служби.