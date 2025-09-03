Голова ОВА назвала основну ціль ворожої атаки на Прикарпатті

У ніч на середу 03 вересня, ворог завдав масованої ракетної атаки по території Івано-Франківщини. Деякі моніторингові канали вказували, що на Прикарпаття прямує до шести ворожих ракет “Калібр”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
Нічна тривога тривала з 02.00 години ночі до 06.30 години ранку. Особливо гучно цієї ночі було у Калуській громаді, де місцеві жителі уночі скаржилися міському голові Андрієві Найді на закритті укриття.
Близько 07.30 ранку, голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук дала перший офіційний коментар, щодо сьогоднішньої нічної атаки по Прикарпаттю.
Коментар Світлани Онищук:
Цієї ночі область зазнала комбінованої ворожої атаки! Працювали сили ППО. Ціллю став обʼєкт інфраструктури. Попередньо обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки виникла пожежа. Задіяні усі відповідні служби.
Вдячність нашим воїнам за захист і всім службам, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Вчергове наголошую — не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бережіть себе, своїх рідних і близьких! Слава Україні!, написала Онищук