Головний санітарний лікар області розповів про стан повітря після нічних “прильотів” по Калушу

У ніч на 03 вересня, Івано-Франківська область опинилася під масованою ворожою ракетною атакою. Моніторингові канали повідомляють про атаку нашої області ракетами “Калібр”, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
Найбільше цієї ночі дісталося Калушу
Нагадаємо, що Після нічної атаки, дітей у Калуші не пускають у школи та дитсадки
У Калуші сьогодні вранці припинили роботу дитячі садки та школи. У місті проводять моніторинг стану якості атмосферного повітря та підраховують завдані ворожою атакою збитки.
Цю ситуацію відразу прокоментував головний санітарний лікар області Руслан Савчук:
За даними груп оперативного реагування Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб показники якості атмосферного повітря вказують на відсутність потенційного ризику для здоров’я, особливо для чутливих груп населення, – написав Савчук.
У свою чергу, близько 08.30 ранку, після засідання міської комісії ТЕБ і НС міста Калуша, міський голова Андрій Найда повідомив, що у місті все ж зафіксоване незначне відхилення якості повітря від норми.
Тому школи та дитсадки сьогодні у місті не працюватимуть.
Упродовж дня у місті й надалі здійснюватиметься моніторинг якості повітря, проводитимуть перевірки стану укриттів та підраховуватимуть збитки від нічної атаки.
Міський голова Калуша, услід за Світланою Онищук, також підтвердив, що наразі обійшлося без людських жертв.