Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
3 вересня – 75 років виповнюється Богдану Томенчуку (1950), історику, археологу, педагогу, кандидату історичних наук, доценту, завідувачу кафедри етнології та археології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, грунтовному спеціалісту з археології та історії древнього Галича, уродженцю с. Ценява Коломийського району (нині П’ядицької територіальної громади Коломийського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.