КВЕРТУС MS AZIMUTH: як «побачити» ворожий дрон за 30 км

У сучасній війні перевагу має той, хто першим отримує інформацію. Радіокеровані дрони, від FPV до розвідників, стали однією з головних загроз на полі бою та для об’єктів у тилу. Щоб захиститися від них, їх потрібно спершу виявити — і зробити це задовго до того, як вони зможуть завдати шкоди. Саме для цього і створено КВЕРТУС MS AZIMUTH — систему пасивної радіоелектронної розвідки (РЕР), яка дає змогу виявляти ворожі БпЛА на великій дистанції та найбільш ефективно використовувати проти них засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Як виявити ворожий дрон на великій дистанції?

Це ключове питання, від якого залежить збереження життів, техніки, важливих об’єктів. Загроза з повітря вимагає ешелонованої системи виявлення. Кишенькові аналізатори частот та портативні детектори є корисними на тактичному рівні, але вони мають суттєві обмеження: інформують про наближення дрона на малій дистанції та, як правило, не вказують точний напрямок на нього.

Коли ж потрібен моніторинг значних ділянок фронту на велику глибину або надійний захист стратегічних об’єктів, необхідні технологічно складні станції детекції. Такі системи, як КВЕРТУС MS AZIMUTH, виконують завдання оперативного рівня: вони не просто фіксують сигнал, а надають максимум корисної інформації про загрозу, дозволяючи діяти на випередження.

Портативний детектор vs КВЕРТУС MS AZIMUTH: різні задачі — різні інструменти

Портативні детектори — це інструменти індивідуального захисту. Їхня задача полягає в тому, щоб попередити бійця чи невелику групу про безпосередню небезпеку тут і зараз. Вони ефективні в окопі, на спостережному пункті, на автотранспорті але їхній радіус дії обмежений.

КВЕРТУС MS AZIMUTH — це система оперативного рівня для контролю великого простору. Вона потрібна, коли необхідно: заздалегідь попередити про підліт дронів до позицій, щоб мати час на підготовку до відбиття атаки; виявити не тільки дрон, а й місцезнаходження його оператора для подальшого вогневого ураження; організувати централізовану систему ППО/РЕБ для захисту цілого району, військової бази чи об’єкта критичної інфраструктури; аналізувати радіоелектронну обстановку, збираючи дані про частоти, які використовує ворог, для подальшої постановки прицільних завад.



Тактико-технічні характеристики КВЕРТУС MS AZIMUTH

КВЕРТУС MS AZIMUTH — це пасивна система, що не випромінює жодних сигналів, а отже, залишається невидимою для ворога. Вона «слухає» ефір, аналізуючи весь радіочастотний спектр у діапазоні від 30 до 6000 МГц, та має істотні конкурентні переваги над аналогами: кращий функціонал, вищу швидкість роботи та нижчу вартість.

Система здатна виявляти радіокеровані БпЛА та їхні пульти керування на дистанції до 30 км. Завдяки високій швидкості сканування до 540 ГГц/с, вона може без затримок відображати ППРЧ (програмна перебудова робочої частоти) дронів. Крім того, «Азимут» має функцію перехоплення відеоканалу дрона. Це дозволяє оператору системи бачити те саме, що «бачить» ворожий БпЛА під час польоту. Це дає тактичну перевагу: можна не лише ефективніше протидіяти дрону, знаючи його ціль, а й вчасно приховувати людей і техніку від їх виявлення дроном.

Ключовим результатом роботи системи є пеленг. Загалом, пеленг — це кут між північним напрямком і напрямком на об’єкт. В інтерфейсі програмного забезпечення «Азимута» пеленг візуалізується як лінія, проведена на реальній карті місцевості від точки, де встановлений «Азимут», у напрямку на виявлене джерело радіосигналу (дрон або пульт). Один пеленг дає точний напрямок. А два пеленги від двох систем «Азимут», рознесених на місцевості, дозволяють методом тріангуляції встановити точну позицію дрона в точці їхнього перетину.

Захист інфраструктурних об’єктів

Захист міст та об’єктів критичної інфраструктури від атак дронів є одним з найважливіших завдань сьогодення. КВЕРТУС MS AZIMUTH є ідеальним рішенням для цієї мети. Розгорнута на важливих об’єктах (електростанції, вузли зв’язку, промислові підприємства), система забезпечує раннє попередження про загрозу. Це дає змогу силам безпеки та ППО вчасно відреагувати на атаку.

Кілька станцій MS AZIMUTH, об’єднаних в єдину мережу, можуть стати РЕР-компонентом «антидронової стіни» навколо міста чи регіону, як це передбачено в національному проєкті «Атлас». Зокрема система дозволить захистити від FPV-дронів мешканців прифронтових міст.

КВЕРТУС MS AZIMUTH — це ключовий елемент сучасної системи оборони проти дронів, що дає змогу отримати технологічну перевагу над ворогом, захистити війська та критичну інфраструктуру.