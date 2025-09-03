ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні Коломия прощатиметься із полеглим героєм Юрієм Алєксєєвим
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Коломия прощатиметься із полеглим героєм Юрієм Алєксєєвим

Автор: Ігор Василик
03/09/2025 09:02
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У вівторок, 02 вересня, до Коломийської громади прибув скорботний кортеж із тілом солдата Юрія Віталійовича Алексєєва – кулеметника штурмового спеціалізованого відділення штурмового спеціалізованого взводу спеціалізованої роти (ШКВАЛ) 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Юрій Алексєєв народився 4 березня 2001 року в місті Донецьк.

На захист України полеглий герой став 8 червня 2024 року. Загинув 22 вересня 2024 року у бою під час відсічі російської агресії поблизу населеного пункту Українськ Покровського району Донецької області, пише Правда.

Прощання з Героєм:

  • 3 вересня о 10:00 – чин похорону в Катедральному соборі Преображення Христового УГКЦ;
  • поховання – на Алеї Слави.

Міська влада та військові закликають мешканців Коломиї прийти та провести в останню путь захисника. Адже Юрій був сиротою та уродженцем Донецької області, але віддав своє життя за незалежність України.

СХОЖІ НОВИНИ