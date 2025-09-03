Сьогодні Коломия прощатиметься із полеглим героєм Юрієм Алєксєєвим

У вівторок, 02 вересня, до Коломийської громади прибув скорботний кортеж із тілом солдата Юрія Віталійовича Алексєєва – кулеметника штурмового спеціалізованого відділення штурмового спеціалізованого взводу спеціалізованої роти (ШКВАЛ) 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

Юрій Алексєєв народився 4 березня 2001 року в місті Донецьк.

На захист України полеглий герой став 8 червня 2024 року. Загинув 22 вересня 2024 року у бою під час відсічі російської агресії поблизу населеного пункту Українськ Покровського району Донецької області, пише Правда.

Прощання з Героєм:

3 вересня о 10:00 – чин похорону в Катедральному соборі Преображення Христового УГКЦ;

поховання – на Алеї Слави.

Міська влада та військові закликають мешканців Коломиї прийти та провести в останню путь захисника. Адже Юрій був сиротою та уродженцем Донецької області, але віддав своє життя за незалежність України.