На Прикарпатті рятувальники ліквідовують велику пожежу, що виникла внаслідок російського обстрілу. ФОТО
На Прикарпатті рятувальники ліквідовують велику пожежу, що виникла внаслідок російського обстрілу. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
03/09/2025 09:17
На Івано-Франківщині рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського обстрілу.

Про це пише Правда з посиланням на обласне УДСНС.

Зокрема, виникла пожежа складських приміщень на 3 осередках на загальній площі близько 9 тис.кв.м.

Рятувальники локалізували пожежу, ліквідація триває. Постраждалих немає.

На місці працюють 130 надзвичайників та 35 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, що Після нічної атаки, дітей у Калуші не пускають у школи та дитсадки

ДО ТЕМИ: Голова ОВА назвала основну ціль ворожої атаки на Прикарпатті

