ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні на Франківщині випробовуватимуть систему оповіщення з мовним супроводом
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Франківщині випробовуватимуть систему оповіщення з мовним супроводом

Автор: Олег Мамчур
03/09/2025 09:49
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

3 вересня 2025 року у Яремчанській, Лисецькій та Городенківській громадах лунатиме навчальна тривога — випробовуватимуть систему оповіщення з мовним супроводом.

Про це у Facebook повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, пише Правда.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Попередньо випробування програмно-технічного комплексу територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення відбуватимуться о 10:40-11:20.

Сигнали також звучатимуть на радіостанціях “Вежа” та “Західний полюс”.

“Це — навчальна тривога. Тож закликаю зберігати спокій!” — написала Онищук.

СХОЖІ НОВИНИ