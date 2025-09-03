Сьогодні на Франківщині випробовуватимуть систему оповіщення з мовним супроводом

3 вересня 2025 року у Яремчанській, Лисецькій та Городенківській громадах лунатиме навчальна тривога — випробовуватимуть систему оповіщення з мовним супроводом.

Про це у Facebook повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, пише Правда.

Попередньо випробування програмно-технічного комплексу територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення відбуватимуться о 10:40-11:20.

Сигнали також звучатимуть на радіостанціях “Вежа” та “Західний полюс”.