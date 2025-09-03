Студенти КНУ показали жахливі умови в гуртожитку. ВІДЕО

У соцмережах з’явилися світлини з гуртожитку №1 Карпатського національного університету, які викликали активне обговорення.
Згодом поширилася інформація, що адміністрація нібито виселила студента, який оприлюднив ці фото, пише ПІК.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Сам хлопець заявив, що про виселення йому повідомили особисто.
Що кажуть у виші
Університет заперечив цю інформацію та наголосив, що поширені в мережі знімки не мають відношення до їхнього вишу.
Водночас у соцмережах з’явилося відео від студентів, які справді там мешкають, де можна побачити тарганів у кімнатах.