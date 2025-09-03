ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Студенти КНУ показали жахливі умови в гуртожитку. ВІДЕО
Автор: Олег Мамчур
03/09/2025 10:21
У соцмережах з’явилися світлини з гуртожитку №1 Карпатського національного університету, які викликали активне обговорення.

Згодом поширилася інформація, що адміністрація нібито виселила студента, який оприлюднив ці фото, пише ПІК.

Сам хлопець заявив, що про виселення йому повідомили особисто.

Що кажуть у виші

Університет заперечив цю інформацію та наголосив, що поширені в мережі знімки не мають відношення до їхнього вишу.

Водночас у соцмережах з’явилося відео від студентів, які справді там мешкають, де можна побачити тарганів у кімнатах.

