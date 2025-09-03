ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Калуші двоє жінок народили у бомбосховищі пологового під час нічної атаки. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Калуші двоє жінок народили у бомбосховищі пологового під час нічної атаки. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
03/09/2025 10:52
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Пологовий будинок Калуша продовжував працював під час нічної атаки рф. Через загрозу безпеці жінок із новонародженими дітьми, породіль та пацієнток зі складними вагітностями перевели у бомбосховище. Там вони перебували п’ять годин.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Медики не лише організували переведення пацієнток, а й продовжили надавати допомогу жінкам у критичних умовах.

У сховищі відбулися двоє пологів. На світ з’явилися дівчинка Вероніка (3330 г, 50 см) у подружжя Яни та Дмитра Матрофайлів із Голиня та хлопчик Давид (3470 г, 50 см) в Ірини та Миколи Дранчуків із Калуша. Малюки та їхні матері почуваються добре.

Медперсонал з новонародженою дитиною в лікарні
Сім'я з новонародженою дитиною в лікарні.
Батько нахиляється над новонародженим у лікарні

СХОЖІ НОВИНИ