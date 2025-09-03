У Калуші двоє жінок народили у бомбосховищі пологового під час нічної атаки. ФОТО

Пологовий будинок Калуша продовжував працював під час нічної атаки рф. Через загрозу безпеці жінок із новонародженими дітьми, породіль та пацієнток зі складними вагітностями перевели у бомбосховище. Там вони перебували п’ять годин.

Медики не лише організували переведення пацієнток, а й продовжили надавати допомогу жінкам у критичних умовах.

У сховищі відбулися двоє пологів. На світ з’явилися дівчинка Вероніка (3330 г, 50 см) у подружжя Яни та Дмитра Матрофайлів із Голиня та хлопчик Давид (3470 г, 50 см) в Ірини та Миколи Дранчуків із Калуша. Малюки та їхні матері почуваються добре.