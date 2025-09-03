“Лишити там — означає приректи на смерть”: історія поліцейського з Івано-Франківщини на позивний Кірпі

Військовослужбовець на позивний Кірпі раніше працював у групі реагування патрульної поліції у Богородчанах, що на Івано-Франківщині.

У 2024 році боєць перевівся до батальйону особливого призначення. Відтоді Анатолій служить на Донеччині й рятує побратимів.

Історію військового розповіли на Facebook-сторінці поліції в області.

Поліціянт обрав позивний “Кірпі” — так називається бронеавтомобіль, на якому щодня він доправляє бійців на передову та вивозить поранених.

“Дали бронеавтомобіль, і ми поїхали на Краматорськ. Там займалися евакуацією поранених — і “трьохсотих”, і “двохсотих”. Працювали в Торецьку та на прилеглих напрямках”, — цитують на сторінці військового на позивний Кірпі.

Головне завдання Анатолія — евакуювати поранених з позицій і повернутися з побратимами живими.