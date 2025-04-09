Мати покинула, а брат став алкоголіком: що “підкосило” Трампа в дитинстві і чого він чекав від батька все життя

Дональд Трамп зростав у середовищі емоційного нехтування та жорстокості. Його дитинство пройшло, хоч і в заможній родині, але під постійним тиском авторитарного батька та відсутністю материнської підтримки. Пише OBOZ.UA

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Психологиня та племінниця президента Мері Л. Трамп, донька його старшого брата, у книзі “Занадто багато і ніколи не достатньо: як моя сім’я створила найнебезпечнішу людину світу” описала, як жорстке виховання сформувало характер Дональда, позбавивши його емпатії та здатності будувати здорові стосунки. За її словами, Трамп рано навчився маскувати свої страхи агресією, а відсутність підтримки в дитинстві зробила його емоційно холодним.

Уважна мати, яка не любила, та батько-тиран

Дональд народився у заможній родині в Нью-Йорку в 1946 році. Перші роки життя майбутнього президента США були складними. Його мати, яка була уважна, але не любляча, на деякий час покинула сім’ю, а батько, який успішно займався нерухомістю, приділяв увагу лише тоді, коли потрібно було покарати чи розкритикувати.

Старший брат Дональда став жертвою батьківського тиранії, що зрештою призвело до алкоголізму та ранньої смерті у 42 роки. В атмосфері страху та контролю Трамп виробив стратегії виживання, які згодом стали частиною його особистості.

За словами Мері Трамп, жорстоке поводження з дитиною в певному сенсі є досвідом “занадто багато” або “недостатньо”. Дональд безпосередньо відчув “недостатньо” у втраті зв’язку зі своєю матір’ю на вирішальному етапі розвитку, що було глибоко травматичним.

“Без попередження його потреби не були задоволені, а його страхи та прагнення не вгамувалися. Його покинула мати принаймні на рік і після його батько не тільки не міг задовольнити його потреби, але й змусити його почуватися в безпеці чи коханим, цінним чи віддзеркаленим, Дональд зазнав втрати, які залишили на ньому шрами на все життя”, – написала вона.

Психологиня назвала батька Трампа, Фреда, “високофункціональним соціопатом”. Щоб впоратися з ним, Дональд почав розвивати потужні, але примітивні засоби захисту, зокрема ворожість до інших і уявна байдужість до відсутності матері й нехтування батька. Замість його емоційних потреб з’явилися певні образи та поведінка – залякування, неповага, агресивність, які допомагали досягати цілей, але ставали все більш проблематичними з часом. За словами Мері, “з відповідним доглядом і увагою їх можна було б подолати”, але цього не сталося. Бо в Дональда практично не було позитивного досвіду в дитинстві, який міг би запобігти жорстокому поводженню, якого він зазнавав.

У Дональда Трампа не було шансів

Єдине, що заважало Трампу стати дрібним шахраєм із тюремним досьє, це гроші, і багато.

Батько Трампа емоційно нехтував своїм сином, коли той був немовлям і малюком. Коли Дональд був старшим, його батько ображав його, а мати, яка мала проблеми з психічним здоров’ям, – нехтувала своїм сином, коли він був малюком, у період формування його мозку.

Психологиня пояснила, що Дональд не отримав позитивного досвіду, необхідного для здорового розвитку. Він роками спостерігав, як батько знущався з його старшого брата, та й стосунки між батьками Трампа були “емоційно недбалими”.

У своїй книзі Мері Трамп розповіла про життя трьох поколінь Трампів і показала, як травма передавалася з покоління в покоління. Сім’я Трампів вважала своє життя нормальним. Ймовірно, вони ніколи не замислювалися про те, як на їхню поведінку вплинуло те, що вони пережили в дитинстві. Адже переживання емоційного насильства, емоційного нехтування, проживання з батьками, які є залежними від алкоголю чи інших наркотиків або психічно хворими, наявність родича, який перебуває у в’язниці або є свідком жорстокого поводження з матір’ю, свідок жорстокого поводження з братом або сестрою, залякування, расизм та інші травматичні переживання можуть завдати такої ж шкоди, як і інші види насилля.

“Це тому, що сам мозок не може розрізнити типи травм. Це просто травма, до якої мозок дитини має адаптуватися, щоб вижити”, – пояснила Мері Трамп.

Сімейна трагедія, яка сформувала ставлення до алкоголю

Трамп відомий своїм принциповим ставленням до алкоголю і взагалі не вживає спиртного, попри гламурний спосіб життя. Причина цього ховається в особистій сімейні трагедії.

Трамп вирішив не вживати алкоголь через старшого брата, який страждав від алкогольної залежності. Фред Трамп-молодший отримав серйозні проблеми зі здоров’ям, і зрештою передчасно помер 1981 році, коли йому було 42 роки. Після цього Трамп чітко вирішив дотримуватися тверезості, оскільки бачив, як алкоголь згубив життя і кар’єру рідної людини.

Крім цього, батько Трампа не схвалював алкогольну залежність Фреда, що також справило враження на Дональда, який, за словами його біографів, завжди хотів отримати схвалення свого батька.

“Я можу чесно сказати, що ніколи в житті не пив пива, добре? Це одна з моїх єдиних хороших рис. Я не п’ю. Ви можете собі уявити, яким би я був, як би пив? Який був би безлад? Я був би найгіршим у світі”, — говорив Трамп.

Дональд існує між страхом байдужості та страхом невдачі

Мері Трамп вважає, що її дядько Дональд, швидше за все, ніколи не вилікується. За її словами, він продовжує існувати в темному просторі між страхом байдужості та страхом невдачі, що призвело до знищення його брата Фреда, основи якого “були закладені рано та розігрувалися на очах Дональда, коли він переживав власну травму”.

“Поєднання цих двох речей – того, чого він бачив, і того, що він пережив, – ізолювало його, і жахало його. Роль, яку страх відігравав у його дитинстві, і роль, яку він відіграє зараз, неможливо переоцінити. І той факт, що страх продовжує залишатися головною емоцією для нього, говорить про пекло, яке, мабуть, існувало в Палаті [будинку родини Трампів] шість десятиліть тому”, – зазначила психологиня.

Вона закликала пам’ятати, що, коли Дональд говорить про щось “найбільше, найкраще, найвеличніше”, то це “говорить, усе ще, по суті, той самий маленький хлопчик, який відчайдушно стурбований тим, що він, як і його старший брат, неадекватний і що він теж буде знищений через свою неадекватність”.

Психологиня каже, що Трампа потрібно зрозуміти, щоб у світі більше не створювали “таких Дональдів”. Адже жодна дитина не повинна переживати того, що з ним сталося.

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