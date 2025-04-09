У Карпатах планують збудувати міні-ГЕС на ріці Черемош

Компанії «Косівгідроенерго» та «Гідропауер» повідомили про відновлення планів зведення гідроспоруд на ріці Черемош у селах Голошина та Розтоки, незважаючи на попередній успішний спротив місцевих жителів та природоохоронців.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

У березні 2025 року стало відомо про відновлення планів будівництва малих гідроелектростанцій на річці Черемош у Карпатах. Компанії, які стоять за цими проєктами, мають наміри розпочати будівництво гідроспоруд у селі Голошина Верховинського району на Білому Черемоші та в селі Розтоки Косівського району на основному руслі Черемошу, пишуть Версії.

За інформацією еколога та активіста Петра Тєстова, який уже понад десятиліття бере участь у протидії подібним проєктам, ситуація повертається до стану десятирічної давності.

“10 років тому я був на громадських слуханнях в селі Розтоки Косівського району на тему будівництва малої ГЕС на р.Черемош. Від побиття мене врятував статус екоінспектора на громадських засадах і присутність журналістів”, – розповідає активіст.

За його словами, в селі Голошина раніше також велася активна боротьба проти будівництва ГЕС: “Там був дуже сильний супровід місцевих мешканців, які в дощ і сніг блокували дорогу будівельникам”. Завдяки цьому супротиву будівництво тоді не відбулося, і обидва проєкти було призупинено.

Проте в березні 2025 року компанії “Косівгідроенерго” та “Гідропауер” повідомили про повернення планів будівництва гідроспоруд. Екологи вважають, що забудовники можуть маніпулювати складною ситуацією в енергетиці країни, хоча потенційна потужність таких станцій є незначною для енергосистеми.

Особливу стурбованість викликає той факт, що планована забудова суперечить природоохоронному статусу території.

“І Білий Черемощ, і Черемош з боку Чернівецької області – заказник. Річка одна, і тому це будівництво є абсурдом навіть з точки зору національного законодавства”, – наголошує Петро Тєстов.

Українська Природоохоронна Група (UNCG) також виступила із заявою проти будівництва малих ГЕС на річці Білий Черемош. Організація нагадує, що подібні плани озвучувались ще у 2012 році, коли пропонувалося звести сотні гребель у Карпатах, перетворивши вільні річки на каскади ставків.

“Спільними зусиллями — місцевих мешканців, туристів, екологів, митців, журналістів та всіх небайдужих — вдалося відстояти і зберегти Черемош, Стрий, Опір та інші річки Карпат. Але охочі знищити річки повертаються. І знову — на ті самі ділянки”, – зазначають у UNCG.

Екологи підкреслюють, що будівництво малих ГЕС має мізерний внесок у вирішення енергетичних проблем країни, але катастрофічні наслідки для річкових екосистем, біорізноманіття та туристичного потенціалу регіону. Крім того, такі проєкти суперечать міжнародним зобов’язанням України перед Європейським Союзом, зокрема принципу “не завдавати суттєвої шкоди” (DNSH), дотримання якого є однією з умов отримання фінансування в межах програми Ukraine Facility.

Наразі екологи пропонують найбільш дієвий шлях захисту річки – надання статусу заказника ділянкам Білого Черемоша та Черемоша в межах Верховинщини та Косівщини. Наукове обґрунтування для створення заказника було підготовлено ще у 2015 році, але рішення про його створення досі не прийнято.