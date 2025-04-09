На його концертах співають всі! PARFENIUK 12 квітня виступить в Івано-Франківську

PARFENIUK 12 квітня виступить в Івано-Франківську з великим концертом і презентацією альбому «Врубай».

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12 квітня о 19.00 в «Арена-центрі» наживо почуємо улюблені хіти «Провела екскурсію», «Відриваючись від землі», «На даху», «Поряд», «Долоні», «Забий», «Температура» та гарячі прем’єри «Врубай», «Хубба Бубба», «Шо ти там», «Де би ти не була», «Вітер», «Листопад», «Цілий світ».

«Молодь, діти, меломани старшого віку — Парфенюка люблять всі! Готуйтесь до найгарячішої атмосфери і суцільних суперхітів, які у всіх на репіті! — запрошують організатори. — Харизматичний і запальний PARFENIUK — сьогодні один із головних хітмейкерів України. Його пісні миттю залітають у тренди, набирають мільйонні перегляди і розривають топ-чарти всіх стрімінгових платформ».

PARFENIUK — виходець з молодого покоління, що не соромиться транслювати свої почуття на широку аудиторію. Хлопець увірвався в український шоу-бізнес завдяки TikTok.

Відео, де у тролейбусі він заспівав пісню «Провела екскурсію», одразу завірусилось і стало хітом соцмереж. Буквально на наступний день після публікації Ілля Парфенюк, який народився у місті Канів Черкаської області, прокинувся знаменитим.

Згодом PARFENIUK потішив шанувальників треками «Відриваючись», «Долоні» та багатьма іншими.

Сьогодні PARFENIUK займає нішу яскравого мелодійного хіп-хопу про особисте: у стильних, сучасних піснях простими словами описує те, що відчувають тисячі молодих людей.

А головне, що відрізняє артиста від інших — дуже класний вайб та цікава, автентична манера виконання, вражаючі вокальні переходи та шалена енергетика, якою він запалює всіх!

Нещодавно PARFENIUK випустив альбом «Врубай», який ще до офіційного виходу сколихнув музичну спільноту.

«Альбом «Врубай» — це мій шлях без мішури та перебільшень, з офіціанта у артисти, без можливості навіть дозволити собі таксі на початках. Але із неможливою вірою в українське музло, — каже PARFENIUK. — Якби мене можна було назвати одним треком, то на даному етапі — це була б пісня «Врубай». Це моя енергія, як артиста, мій вайб однозначно»!

Фантастичний вайб, драйв і незабутній розрив PARFENIUK гарантує всім на концерті в Івано-Франківську 12 квітня о 19.00 в «Арена-центрі».

Не пропустіть!

Квитки на концерт купуйте на сайті https://ivano-frankivsk.karabas.com/parfeniuk-67/order/