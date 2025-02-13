Мав претензії до лікування зубів: у Надвірній чоловік вкрав ноутбук зі стоматологічної клініки

Нещодавно Надвірнянський районний суд виніс вирок мешканцю Цуцилова за пограбування стоматологічної клініки.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Як йдеться у матеріалах справи, 3 січня 2024 року близько 11:50 обвинувачений проходив повз стоматологічну клініку «Сучасна стоматологія», пише ГК.

Скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, таємно викрав зі стола рецепції ноутбук марки вартістю 3850 грн. Однак, після цього обвинуваченого помітили працівниці стоматології, які намагались зупинити останнього, проте той вибіг з приміщення та втік.

Обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину частково визнав. Зокрема пояснив, що ще два роки тому він приходив в стоматологічну клініку, щоб полікувати зуби. Зазначає, що стоматологічні послуги йому надали неякісно. Мовляв, використовували дешеві матеріали та медикаменти, тому пломби з зубів через декілька днів повипадали.

Також стверджує, що незважаючи на неякісне лікування, власник стоматологічної клініки та ще один лікар вивели його з приміщення на вулицю і вимагали, щоб він перерахував гроші за лікування зубів. Тому той 24 жовтня 2023 року перерахував через картку свого знайомого 6500 грн. на рахунок «Сучасної стоматології», однак працівники клініки відмовилися продовжувати лікування.

«В зв’язку з наведеним він звертався до власника стоматологічної клініки з вимогою про повернення йому сплачених за неякісне лікування коштів, однак працівники клініки викликали поліцію. Також пробував звертатися на «гарячу лінію» МОЗ України. 03.01.2024 року зранку він з дому зателефонував в клініку. Трубку підняла оператор і він їй повідомив, що хоче забрати свої гроші, на що та відповіла: «О господи, знову ти …», – йдеться в матеріалах справи.

Тому він поїхав до стоматології. Що було дальше – пам’ятає погано, бо мав у дитинсьві черепно-мозкову травму. Зазначає, що опам’ятався в с. Цуцилів, в себе вдома в хаті. У вчиненому розкаюється та обіцяє стати на шлях виправлення. Просив суд суворо його не карати, оскільки відкрито викравши ноутбук хотів повернути свої, на його думку, даремно сплачені за лікування зубів грошові кошти.

Свідок, яка працює лікарем-стоматологом у клініці пояснила, що приблизно 3-4 роки тому вона лікувала обвинуваченому зуби. В подальшому, він прослідкував де вона живе, переслідував її, дзвонив, спускав колеса в автомобілі, розбивав у ньому дзеркала заднього виду, приходив до неї на роботу.

3 січня 2024 року він черговий раз зайшов в приміщення клініки, підійшов до столу рецепції на якому стояв ноутбук, вирвав його з мережі і вибіг з приміщення. В неї в кабінеті в цей час був пацієнт, тому вона побачила його вже в дверях і разом з адміністратором кинулася наздоганяти, однак той втік.

Крім того вказала, що в подальшому обвинувачений знову неодноразово появлявся в «Сучасній стоматології», а також ходив біля приміщення клініки, чіплявся до лікарів, погрожував їй словесно, повідомляв у пожежну службу, що начебто горить їхня стоматологія.

Дослідивши усі матеріали справи, суд вирішив визнати обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначити покарання у вигляді позбавлення на строк 1 рік 6 місяців.