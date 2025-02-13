Оформляли документи приватній агрофірмі: керівництво держустанови спіймали на хабарі

Поліцейські Прикарпаття викрили корупційну схему в державній установі: керівнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру. Службові особи, діючи за попередньою змовою, отримали неправомірну вигоду – 1000 доларів США.

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Правоохоронці задокументували факт отримання неправомірної вигоди керівництвом державної сільськогосподарської дослідної станції, які зловживаючи своїм службовим становищем, отримали хабар за сприяння у підписанні договорів і документів на виконання сільськогосподарських робіт, пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

Досудовим розслідуванням встановлено, що корупційну схему організував очільник однієї з державних сільськогосподарських дослідних станцій разом із головним бухгалтером.

“Службові особи, діючи за попередньою змовою, отримали неправомірну вигоду – 1000 доларів США. За ці гроші вони безперешкодно оформили документи приватній агрофірмі на виконання сільськогосподарських робіт. Без цього підрядник не міг розпочати відповідні роботи на земельній ділянці. Окрім цього фігуранти беззаперечно підписували фірмі акти прийому-передачі виконаних робіт”, – йдеться у дописі

Слідчі кваліфікували дії фігурантів за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб. Судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Окружна прокуратура Івано-Франківська.