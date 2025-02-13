«Армія відновлення»: на Прикарпатті до суспільно корисних робіт цьогоріч залучили 577 безробітних

У рамках реалізації урядового проєкту «Армія відновлення» від початку цього року Івано-Франківською обласною службою зайнятості укладено 82 договори на суспільно корисні роботи, до яких залучено 577 осіб з-поміж зареєстрованих безробітних, в тому числі 190 внутрішньо переміщених осіб.

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Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу Івано-Франківського ОЦЗ.

У 2024 році Івано-Франківською обласною службою зайнятості було укладено 658 договорів на суспільно корисні роботи, до виконання яких залучено 4586 осіб, в тому числі 1208 внутрішньо переміщених осіб.

Серед видів суспільно корисних робіт є надання допомоги населенню, насамперед людям з інвалідністю, дітям, громадянам похилого віку, хворим та іншим особам, які не мають можливості самостійно протидіяти несприятливим факторам середовища; заготівля дров для опалювального сезону; ремонт і будівництво житлових приміщень; надання послуг в пунктах незламності; організація забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій; роботи з підтримання у готовності захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням та їх експлуатації.

До суспільно корисних робіт залучаються зареєстровані безробітні та інші незайняті особи, зокрема внутрішньо переміщені, та працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств, за домовленістю з керівниками. Також до участі в суспільно корисних роботах можуть долучатися незайняті внутрішньо переміщені особи працездатного віку з числа застрахованих осіб, які не мають статусу зареєстрованого безробітного.

На період участі у суспільно корисних роботах з безробітними особами укладається строковий трудовий договір. Оплата праці здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та не може бути нижчою, а також не може перевищувати півтора розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на дату її нарахування.