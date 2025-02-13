Свічки, декор, прикраси: у франківській ратуші триває зимовий ярмарок на підтримку ЗСУ. ФОТО

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Благодійний ярмарок ГО “Громадська ініціатива Галичини” проводить вдев’яте. На ньому 15 майстринь представили власноруч зроблені речі. Серед них – мило, свічки з натурального воску, плетені іграшки, елементи декору, вироби з натурального каменю, прикраси з бісеру, пише Репортер.

Співорганізаторка й волонтерка ГО “Громадська ініціатива Галичини” Катерина Паньків розповідає, що донатів поменшало. тому ярмарок – можливість зібрати більше грошей для військових.

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У нас нема права здаватись. Тому ми проводимо такі заходи, щоб долучити більше людей й отримати більше коштів для закупівлі тих самих дронів, – каже Катерина Паньків.

Катерина каже, що до збору можна долучитися на сторінці ГО “Громадська організація Галичини” або ж покласти гроші в скриньку при вході на ярмарок.

Марина Наркістова, переселенка з Донецької області, зараз живе в Івано-Франківську. Коли довелося поїхати з дому, зайнялася плетінням іграшок та силянок. Прикраси з бісеру навчилася роботи самостійно. Розповідає, як уперше долучилася до благодійного ярмарку.

Я постійно доначу, дочка в мене волонтерить. Якось так мені хотілося щось таке спробувати, – каже Марина. – Тому влітку прийшла з сумками просто за оголошенням. Так і залишилася.

Представниця ГО “Фіалки Прикарпаття” Галина Радловська розповідає, що вони вдруге організували спільний ярмарок з ГО “Громадська ініціатива Галичини”. Каже – вирішила долучитися, бо її син Олег раніше воював в АТО, а з початку повномасштабного вторгнення на фронті уже майже три роки. Коли є потреба, стараються купити все, що потрібно.

Захисники та захисниці потребують всього. Особливо потрібні дрони, автівки, аптечки, – каже Радловська. – Маленькими кроками до великої перемоги.

За її словами, на ярмарку представили приблизно 300 сортів фіалок та інших рослин. На вирощення однієї фіалки – від посадки листочка до виставки – потрібно 1,5 – 2 роки.

Відвідати ярмарок можна протягом 12-14 лютого з 10:00 до 18:00.