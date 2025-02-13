Аматорський поєдинок з армрестлінгу для 23-річного прикарпатця мало не закінчився інвалідністю

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона допомогли уникнути інвалідності 23-річному мешканцю Івано-Франківська Владиславу Патрі, який помірявся силою з другом і отримав важкий перелом руки.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Цей аматорський поєдинок з армрестлінгу для Владислава мало не закінчився інвалідністю, його кістка розкололася надвоє, повідомили у львівській лікарні.

Майже рік тому Владислав з другом вирішили поборотися на руках. Аматорський поєдинок з армрестлінгу для чоловіка мало не закінчився інвалідністю.

Один необережний рух, сильний хрускіт і рука Владислава буквально повисла на шкірі. Івано-франківські лікарі виявили, що кістка розкололася надвоє. Аби вона зрослася, медики встановили штучну пластину.

«За два дні я зрозумів, що моя кисть не працює. Я не міг нічого взяти руками, пальці не піднімалися, а кисть просто висіла. Тоді мені сказали, що за деякий час все відновиться», – каже Владислав.

Однак минули місяці, а рука так і залишалася знерухомленою. Тоді місцеві лікарі скерували пацієнта до Львова, до спеціалістів лікарні св. Пантелеймона.

Хірурги обстежили пацієнта та діагностували пошкодження променевого нерва. Саме він відповідає за чутливість і рухи задньої поверхні руки та кисті. Без його участі неможливо згинати і розгинати пальці, а також піднімати руку догори. Єдиний вихід – операція, але вона не гарантувала стовідсоткового успіху.