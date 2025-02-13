“Активні парки – Нація загартованих”: на Івано-Франківщині молодь вчилась захищати себе

На Прикарпатті вперше відбувся навчальний захід для молоді “Активні парки – Нація загартованих”, організований Всеукраїнським центром “Спорт для всіх” за підтримки Міністерства молоді і спорту. Навчання тривало два дні.

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Учасники заходу отримали базові знання та навички, які допоможуть їм захистити себе та надати допомогу іншим у разі потреби, пише Правда.іф з посиланням Руслан Марцінків.

Зокрема, до ініціативи долучилися Національна гвардія України, школа безпілотних систем, спільнота військових, ветеранів, волонтерів та відомі артисти тощо.

Співзасновник школи безпілотних систем Maestro Air BRO Анатолій Полковніков розповів про мету та деталі проведення заходу.

«На Івано-Франківщині захід проводиться вперше. Побували в різних містах, почали з Києва. Очікуємо близько 1000 учасників. В середньому приблизно стільки проходять вишкіл на наших заходах. До нашої спільноти входить багато артистів, серед них ті, хто приєднався до ЗСУ, хто проходить зараз вишкіл. Їхня мета показати на власному прикладі інший бік війни. Якщо люди пройдуть навчання – шанси врятувати і зберегти життя збільшуються. Ви бачите, як зараз проходить війна. Ті, хто не підготовлений, зокрема наш ворог, він гине, він несе втрати. Навчені люди воюють зовсім по-іншому. Ми навчаємо зараз повного комплексу – від тактичних питань – тактичної медицини, керування дронами, снайпінгу, бо це все бійцю на передовій знадобиться, і воно врятує життя», – розповідає співзасновник школи безпілотних систем Maestro Air BRO Анатолій Полковніков.





Навчання відбувалися по різних напрямках:

тактична медицина,

управління дронами,

тактико-вогнева підготовка,

виживання в дикій природі,

спортивне орієнтування

та мінно-вибухова безпека.

“Усі ці напрямки проходять цивільні для того, щоб розуміти, як себе захистити та надати першу домедичну допомогу і в цілому орієнтуватись чи допомогти своєму другу. Безпосередньо наші партнери забезпечують якісними інструкторами, які надають ефективні послуги. Також залучаємо наших артистів, які показують, що це легко, доступно і на сьогодні потрібно здобути ці навички. Усе показують, як це відбувається, тому що наші інструктори вони також бойові воїни, які захищають нашу Україну і вони можуть показати, розказати, які дії відбувались”, – зазначає директор ДУ «Спорт для всіх», організатор фізкультурно-оздоровчого заходу «Активні парки – Нація загартованих» за підтримки Міністерства молоді і спорту Олександр Божок.

Інструктори пояснюють, що їхня основна задача – зруйнувати у молоді бар’єр страху перед війною. Вони наголошують на важливості мужності та прийняття викликів, адже страх веде до поразки. Інструктори розповіли учасникам про індивідуальний підхід до кожного військовослужбовця. Адже більшість з них приходять з цивільного життя.

16-річний студент Івано-Франківського коледжу технології та бізнесу Євген Бойчук вирішив пройти навчання з тактичної медицини та керування дронами.

“Я вважаю, що це класна ідея і вирішив спробувати. Я вибрав тактичну медицину і бонусом на дрони можна піти. Я навчився ставити турнікети,щоб кров не витікала. Саме важливе навчився, базу. Завдяки цим знанням я зможу надати домедичну допомогу при потребі. А дрони це загалом класна штука, досить корисна. Навіть не тільки для війни”,- говорить учасник Євген Бойчук.



Одинадцятикласниця Поліна Грищук теж поділилася враженнями від навчання керуванню дронами та надання домедичної допомоги. Найбільше її захопило керування безпілотниками, яке, на її думку, виявилося не таким складним, як вона очікувала.

“На БПЛА було найцікавіше це саме керувати дроном, робити вправи. Вони були вже не такі й важкі, в принципі було цікаво. А медицина мені була дуже цікава віддавна, потренуватись воно завжди в житті корисно. Так я зможу надати медичну допомогу в разі потреби”, – запевняє учасниця Поліна Грищук.



Дем’ян Корило з коледжу технології та бізнесу обрав навчання з тактики ведення бою. На його думку, такі навчання дуже важливі, адже допомагають бути готовими до всього, особливо в умовах війни. Він підкреслює, підготовка має значний вплив на виживання та результати бойових дій.

“Я вибрав тактику ведення бою. Мені насправді дуже подобається, я ще в коледжі до цього займався. Тут дуже багато нового і цікавого я навчився. Я дуже люблю займатись подібним ділом, але в мене були канікули і я вже від цього відвик, забув ці враження. І коли я знову взяв зброю в руки – я все згадав і почав новому вчитися. Важливо проводити такі навчання, щоб бути готовим до всього. А коли є підготовка – маємо набагато ліпші результати”, – ділиться думками учасник Дем’ян Корило.





Міський голова підкреслив важливість знань з тактичної медицини та керування дронами для кожного українця.