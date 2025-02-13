Опубліковано указ про введення санкцій проти Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій щодо Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука.

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Указ №81/2025 оприлюднено на сайті ОПУ.

Санкції проти всіх п’яти осіб запроваджено безстроково. Вони, зокрема, передбачають: