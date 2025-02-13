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Опубліковано указ про введення санкцій проти Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука
Диван на коліщатках в темній вітальні

Опубліковано указ про введення санкцій проти Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука

Автор: Олег Мамчур
13/02/2025 13:30
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Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій щодо Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука.

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Указ №81/2025 оприлюднено на сайті ОПУ.

Санкції проти всіх п’яти осіб запроваджено безстроково. Вони, зокрема, передбачають:

  • позбавлення державних нагород України;
  • блокування активів;
  • обмеження торгових операцій (повне припинення);
  • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • призупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
  • заборона на участь у приватизації, оренді державного майна;
  • заборона користування радіочастотним спектром України;
  • обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг та використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення);
  • заборона придбання у власність земельних ділянок.