В Україні з 1 березня на 30% знизять ціни на ліки

З 1 березня в Україні на 30% знизять ціни на найбільш важливі ліки. Уряд має представити суспільству всі деталі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні за підсумками засідання РНБО, пише Місто.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

“І є також рішення щодо цін на ліки – те, що потрібно нашим людям. Є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей”, – зазначив Зеленський.

Він додав, що уряд має представити суспільству всі деталі.