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В Україні з 1 березня на 30% знизять ціни на ліки

Автор: Lilia
13/02/2025 12:58
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З 1 березня в Україні на 30% знизять ціни на найбільш важливі ліки. Уряд має представити суспільству всі деталі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні за підсумками засідання РНБО, пише Місто.

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“І є також рішення щодо цін на ліки – те, що потрібно нашим людям. Є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей”, – зазначив Зеленський.

Він додав, що уряд має представити суспільству всі деталі.

“Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я”, – наголосив Зеленський.