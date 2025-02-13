Надсилав “товар” поштою: на Прикарпатті затримали продавця нелегальної вогнепальної зброї. ВІДЕО

На Івано-Франківщині затримали 39-річного продавця незареєстрованої вогнепальної зброї. Фігурант підшуковував клієнтів для продажу засобів ураження через месенджери, а надсилав обрані «товари» за допомогою поштових відправлень.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Національну поліцію України.

“Так, оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області у співпраці зі слідчими обласної поліції затримали особу, причетну до продажу незареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів. Фігурант підшуковував клієнтів для продажу засобів ураження також через месенджери, а надсилав обрані «товари» за допомогою поштових відправлень. Незаконно отриману зброю та вибухові пристрої зловмисник зберігав за місцем власного проживання. За силової підтримки бійців КОРД поліцейські затримали 39-річного продавця зброї під час чергової контрольованої закупки. На місці злочину вилучили автомат, більше тисячі набоїв та ручну осколкову гранату”, – йдеться у дописі

Підозрюваного затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі повідомили про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення каналу постачання зброї та набоїв до підозрюваного, а також осіб, які можуть бути причетними до незаконного бізнесу.

Заходи з викриття організаторів нелегального ринку зброї проводилися у співпраці з працівниками УСБУ, вибухотехніками за силової підтримки КОРД ГУНП в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом прокуратур.